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https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580852837.html
Роспотребнадзор выявил коронавирус во внешней среде в Ростовской области
Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирус в смывах в одном из продовольственных магазинов, на поручнях автобуса и в сточной воде на очистных сооружениях... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:25
2020-10-21T16:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> выявили коронавирус в смывах в одном из продовольственных магазинов, на поручнях автобуса и в сточной воде на очистных сооружениях в <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast" target="_blank">Ростовской области</a>, сообщил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса."До 40 недели, пока у нас не нарастал так эпидемический процесс, мы не находили во внешней среде коронавирус. На прошлой неделе мы нашли коронавирус в сточной воде на очистных сооружениях. Это говорит о том, что его циркуляция во внешней среде очень высока", - сказал Ковалев.По его словам, на других объектах пока вирус выявлен не был, в частности, на упаковках продуктов, поступающих из стран юго-азиатского региона и Европы. Он напомнил о важности проведения дезинфекции.По данным регионального Роспотребнадзора, на среду в Ростовской области зарегистрировано 27 467 случаев заболевания коронавирусом, из них 292 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 21 889 человек, умерли 690 человек. Лечение в стационарах получают 2155 пациентов, из них 151 - в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/ivl-1580808434.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

Роспотребнадзор выявил коронавирус во внешней среде в Ростовской области

16:25 21.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирус в смывах в одном из продовольственных магазинов, на поручнях автобуса и в сточной воде на очистных сооружениях в Ростовской области, сообщил глава областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
"До 40 недели, пока у нас не нарастал так эпидемический процесс, мы не находили во внешней среде коронавирус. На прошлой неделе мы нашли коронавирус в сточной воде на очистных сооружениях. Это говорит о том, что его циркуляция во внешней среде очень высока", - сказал Ковалев.

Он добавил, что COVID-19 также был выявлен в смывах в одном из продовольственных магазинов, а также на поручнях в автобусе в Ростове-на-Дону. "Это говорит о том, что общественный транспорт и продовольственные магазины представляют собой значительную опасность распространения при несоблюдении мер", - уточнил Ковалев.

По его словам, на других объектах пока вирус выявлен не был, в частности, на упаковках продуктов, поступающих из стран юго-азиатского региона и Европы. Он напомнил о важности проведения дезинфекции.
По данным регионального Роспотребнадзора, на среду в Ростовской области зарегистрировано 27 467 случаев заболевания коронавирусом, из них 292 за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 21 889 человек, умерли 690 человек. Лечение в стационарах получают 2155 пациентов, из них 151 - в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.
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