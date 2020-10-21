https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580824201.html

Академик рассказал, как защитить детей от коронавируса

Превентивно повысить иммунитет у человека невозможно, однако в условиях распространения коронавируса дети должны быть защищены стандартными методами санитарного РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:21

2020-10-21T14:21

2020-10-21T14:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Превентивно повысить иммунитет у человека невозможно, однако в условиях распространения коронавируса дети должны быть защищены стандартными методами санитарного контроля, сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Румянцев."Мысль о том, что можно повысить иммунитет, относится к бытовым вопросам и обсуждениям. Невозможно никакой иммунитет превентивно повысить у человека. Иммунитет индуцируется у человека его микроокружением, его микробиотой, с которой он сожительствует. Это постоянно поддерживаемый акт, в рамках которого вырабатывается та или иная форма ответа на возбудители, которые его окружают", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".У маленьких детей, как уточнил эксперт, часто формируется такой же иммунитет, как у его матери."Ребенок должен быть в данном случае в условиях (коронавирусной) инфекции защищен так же, как и взрослые, методами санитарного контроля... Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться... это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", - посоветовал Румянцев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20200321/1568925173.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество