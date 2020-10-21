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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580824201.html
Академик рассказал, как защитить детей от коронавируса
Превентивно повысить иммунитет у человека невозможно, однако в условиях распространения коронавируса дети должны быть защищены стандартными методами санитарного РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:21
2020-10-21T14:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Превентивно повысить иммунитет у человека невозможно, однако в условиях распространения коронавируса дети должны быть защищены стандартными методами санитарного контроля, сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Александр Румянцев."Мысль о том, что можно повысить иммунитет, относится к бытовым вопросам и обсуждениям. Невозможно никакой иммунитет превентивно повысить у человека. Иммунитет индуцируется у человека его микроокружением, его микробиотой, с которой он сожительствует. Это постоянно поддерживаемый акт, в рамках которого вырабатывается та или иная форма ответа на возбудители, которые его окружают", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".У маленьких детей, как уточнил эксперт, часто формируется такой же иммунитет, как у его матери."Ребенок должен быть в данном случае в условиях (коронавирусной) инфекции защищен так же, как и взрослые, методами санитарного контроля... Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться... это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", - посоветовал Румянцев. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Академик рассказал, как защитить детей от коронавируса

14:21 21.10.2020 (обновлено: 14:22 21.10.2020)
 
© Depositphotos / Dmitry.ZiminМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / Dmitry.Zimin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Превентивно повысить иммунитет у человека невозможно, однако в условиях распространения коронавируса дети должны быть защищены стандартными методами санитарного контроля, сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев.
"Мысль о том, что можно повысить иммунитет, относится к бытовым вопросам и обсуждениям. Невозможно никакой иммунитет превентивно повысить у человека. Иммунитет индуцируется у человека его микроокружением, его микробиотой, с которой он сожительствует. Это постоянно поддерживаемый акт, в рамках которого вырабатывается та или иная форма ответа на возбудители, которые его окружают", - рассказал Румянцев на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19", которая состоялась в МИА "Россия сегодня".
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Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки
У маленьких детей, как уточнил эксперт, часто формируется такой же иммунитет, как у его матери.
"Ребенок должен быть в данном случае в условиях (коронавирусной) инфекции защищен так же, как и взрослые, методами санитарного контроля... Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться... это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", - посоветовал Румянцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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