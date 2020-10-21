https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772436.html

В России за сутки умерли 317 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России подтвердили 317 смертей людей с COVID-19 — это максимум с начала эпидемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:32

2020-10-21T10:32

2020-10-21T11:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798658_0:178:3012:1872_1400x0_80_0_0_023b69c20b719d876f0c2f4f9fdac07c.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России подтвердили 317 смертей людей с COVID-19 — это максимум с начала эпидемии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.В частности, 63 человека скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 49 — в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 13 — в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>. В целом число умерших достигло 24 952.Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,44 миллиона, за последние сутки выявили 15 700 случаев. Вылечились за все время более миллиона человек.Во всем мире насчитывается более 40 миллионов инфицированных, как минимум 1,12 миллиона человек скончались. Больше всего смертей в США — по подсчетам Университета Джона Хопкинса, свыше 220 тысяч человек. Далее идут Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания, Италия, Испания и Франция.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество