https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772303.html

В Москве выявили 4389 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4389, Санкт-Петербурге - 684, Подмосковье - 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:32

2020-10-21T10:32

2020-10-21T10:32

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4389, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 684, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество