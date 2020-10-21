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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580772303.html
В Москве выявили 4389 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4389, Санкт-Петербурге - 684, Подмосковье - 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:32
2020-10-21T10:32
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 4389, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 684, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 4389 новых случаев COVID-19

10:32 21.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 4389, Санкт-Петербурге - 684, Подмосковье - 466, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 4389, 2. Санкт-Петербург - 684, 3. Московская область - 466", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки зарегистрировано в Чечне - четыре, Ненецком автономном округе - три, Чукотском автономном округе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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