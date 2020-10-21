https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580769479.html

Два заместителя губернатора Костромской области заболели COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух заместителей губернатора Костромской области Алексея Афанасьева и Юрия Макова, чиновники переходят на дистанционный РИА Новости, 21.10.2020

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2020-10-21T10:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей ситников

здоровье - общество

костромская область

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<strong>ВОРОНЕЖ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух заместителей губернатора Костромской области Алексея Афанасьева и Юрия Макова, чиновники переходят на дистанционный формат работы, сообщает в среду обладминистрация.Ранее COVID-19 подтвердился у губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> Сергея Ситникова, который перенес назначенную на 15 октября торжественную церемонию инаугурации, произнес присягу и вступил в должность в режиме онлайн.Как отмечает пресс-служба обладминистрации, чиновники чувствуют себя хорошо и продолжат исполнение должностных обязанностей в дистанционном режиме.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

костромская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область