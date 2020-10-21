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Два заместителя губернатора Костромской области заболели COVID-19
Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух заместителей губернатора Костромской области Алексея Афанасьева и Юрия Макова, чиновники переходят на дистанционный РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:16
2020-10-21T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей ситников
здоровье - общество
костромская область
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<strong>ВОРОНЕЖ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух заместителей губернатора Костромской области Алексея Афанасьева и Юрия Макова, чиновники переходят на дистанционный формат работы, сообщает в среду обладминистрация.Ранее COVID-19 подтвердился у губернатора <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской области</a> Сергея Ситникова, который перенес назначенную на 15 октября торжественную церемонию инаугурации, произнес присягу и вступил в должность в режиме онлайн.Как отмечает пресс-служба обладминистрации, чиновники чувствуют себя хорошо и продолжат исполнение должностных обязанностей в дистанционном режиме.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
костромская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей ситников, здоровье - общество, костромская область

Два заместителя губернатора Костромской области заболели COVID-19

10:16 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОРОНЕЖ, 21 окт – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась у двух заместителей губернатора Костромской области Алексея Афанасьева и Юрия Макова, чиновники переходят на дистанционный формат работы, сообщает в среду обладминистрация.
Ранее COVID-19 подтвердился у губернатора Костромской области Сергея Ситникова, который перенес назначенную на 15 октября торжественную церемонию инаугурации, произнес присягу и вступил в должность в режиме онлайн.
"И Алексей Афанасьев, и Юрий Маков строго придерживались правил эпидемиологической безопасности, соблюдали требования по использованию средств защиты органов дыхания во время совещаний, рабочих встреч и всех общественных мероприятий. Несмотря на это, тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба обладминистрации, чиновники чувствуют себя хорошо и продолжат исполнение должностных обязанностей в дистанционном режиме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СитниковЗдоровье - ОбществоКостромская область
 
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