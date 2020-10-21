https://ria.ru/20201021/koleso-1580789533.html
В Москве мужчина умер при попытке поменять колесо автомобиля
Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:49
2020-10-21T11:49
2020-10-21T12:25
москва
таджикистан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что накануне в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины.Погибший был уроженцем <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a>. Ему было 39 лет.
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таджикистан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, таджикистан, происшествия