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В Москве мужчина умер при попытке поменять колесо автомобиля
Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:49
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москва
таджикистан
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что накануне в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины.Погибший был уроженцем <a href="http://ria.ru/location_Tajikistan/" target="_blank" data-auto="true">Таджикистана</a>. Ему было 39 лет.
москва
таджикистан
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москва, таджикистан, происшествия

В Москве мужчина умер при попытке поменять колесо автомобиля

11:49 21.10.2020 (обновлено: 12:25 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Работавший на шиномонтаже мужчина менял колесо на проезжей части, перекачал шину, колесо взорвалось и убило его, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
По информации собеседника агентства, в полицию поступило сообщение о том, что накануне в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины.

"Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось", — сказал он.

Погибший был уроженцем Таджикистана. Ему было 39 лет.
 
МоскваТаджикистанПроисшествия
 
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