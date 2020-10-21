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https://ria.ru/20201021/kitay-1580865200.html
Эксперт рассказал, как Китай восстановил экономику во время пандемии
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал, за счет чего КНР удалось быстро... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:14
2020-10-21T17:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дальний восток
китай
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель Центра экономических и социальных исследований <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> Института <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Андрей Островский рассказал, за счет чего КНР удалось быстро восстановиться от последствий пандемии коронавируса и продолжить рост.По данным государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая по итогам трех кварталов 2020 года вырос на 0,7% в годовом выражении на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничений. При этом в третьем квартале 2020 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Как отметил эксперт в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", на экономике Китая коронавирус отразился не так сильно, как, например, на <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. По словам Островского, реальное падение китайской экономики было только в первом квартале, а если говорить о втором и третьем, то уже наблюдается прирост валового внутреннего продукта, прирост валовой продукции промышленности, торговли, услуг.Как пояснил эксперт, по итогам года рост ВВП Китая стоит ожидать в диапазоне 4-5%. Как добавил Островский, есть несколько факторов того, как Китаю удалось быстро справиться с последствиями коронавируса."Тут два фактора. Первый - дисциплинированность населения, централизованная власть Коммунистической партии Китая, которая позволяет решить эти все вопросы с дисциплиной. И второй - экономические меры", - сказал Островский.Как пояснил эксперт, уже начиная со второго квартала, предприятия очень сильно ослабили налоговый режим, до конца 2020 года большая часть малых и средних предприятий вообще были освобождены от уплаты налогов."Плюс кредиты. Были выделены льготные кредиты предприятиям на 2,5 триллиона юаней, это около 25 триллионов рублей, если пересчитать. Таким образом, мы видим, как Китай достиг таких успехов", - сказал Островский.ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Во втором квартале на фоне улучшения эпидемобстановки ВВП страны вырос на 3,2%.Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР <a href="http://ria.ru/person_Li_Kehcjan/" target="_blank" data-auto="true">Ли Кэцян</a> на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/bednost-1580259778.html
https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html
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дальний восток
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коронавирус covid-19, дальний восток, китай, экономика

Эксперт рассказал, как Китай восстановил экономику во время пандемии

17:14 21.10.2020
 
© REUTERS / Aly Song/File PhotoЛюди в защитных масках на улице в Шанхае, Китай
Люди в защитных масках на улице в Шанхае, Китай - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© REUTERS / Aly Song/File Photo
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал, за счет чего КНР удалось быстро восстановиться от последствий пандемии коронавируса и продолжить рост.
По данным государственного статистического бюро КНР, ВВП Китая по итогам трех кварталов 2020 года вырос на 0,7% в годовом выражении на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране и снятия ограничений. При этом в третьем квартале 2020 года ВВП вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 08:00
Назад, к бедности: Всемирный банк грустит, Китай полон оптимизма
Как отметил эксперт в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня", на экономике Китая коронавирус отразился не так сильно, как, например, на Европе. По словам Островского, реальное падение китайской экономики было только в первом квартале, а если говорить о втором и третьем, то уже наблюдается прирост валового внутреннего продукта, прирост валовой продукции промышленности, торговли, услуг.
Как пояснил эксперт, по итогам года рост ВВП Китая стоит ожидать в диапазоне 4-5%. Как добавил Островский, есть несколько факторов того, как Китаю удалось быстро справиться с последствиями коронавируса.
"Тут два фактора. Первый - дисциплинированность населения, централизованная власть Коммунистической партии Китая, которая позволяет решить эти все вопросы с дисциплиной. И второй - экономические меры", - сказал Островский.
Мужчина на скутере у плаката в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 08:00
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Как пояснил эксперт, уже начиная со второго квартала, предприятия очень сильно ослабили налоговый режим, до конца 2020 года большая часть малых и средних предприятий вообще были освобождены от уплаты налогов.
"Плюс кредиты. Были выделены льготные кредиты предприятиям на 2,5 триллиона юаней, это около 25 триллионов рублей, если пересчитать. Таким образом, мы видим, как Китай достиг таких успехов", - сказал Островский.
ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Во втором квартале на фоне улучшения эпидемобстановки ВВП страны вырос на 3,2%.
Люди на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
Дело слепых разведчиков. Америка не знает и не понимает Китай
Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.
По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дальний ВостокКитайЭкономика
 
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