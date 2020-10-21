Горздрав проверит ростовскую больницу после смерти больных COVID на ИВЛ
14:09 21.10.2020 (обновлено: 14:45 21.10.2020)
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольница в Коммунарке примет пациентов с подозрением на коронавирус
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости. Управление здравоохранения Ростова-на-Дону в среду проведет проверку в городской больнице №20, где по сообщениям СМИ, несколько пациентов с коронавирусом скончались якобы из-за нехватки медицинского кислорода, сообщила журналистам замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.
"Конечно (будет проверка)", - сказала Кожухова, отвечая на вопрос о том, будет ли в больнице проведена проверка по линии горздрава. Она добавила, что проверка начнется в среду.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. После этого областной Росздравнадзор сообщил, что по поручению Минздрава РФ проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в горбольнице Ростова-на-Дону.
Городские власти, в свою очередь, опровергли сообщения о смерти пациентов из-за сбоя с поставкой кислорода, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. В Кремле назвали тревожной информацию о смерти в ростовской больнице пациентов с COVID на ИВЛ, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят и разберутся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф