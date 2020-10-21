https://ria.ru/20201021/kislorod-1580820698.html

Горздрав проверит ростовскую больницу после смерти больных COVID на ИВЛ

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону в среду проведет проверку в городской больнице №20, где по сообщениям СМИ, несколько пациентов с коронавирусом... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:09

2020-10-21T14:09

2020-10-21T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Управление здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> в среду проведет проверку в городской больнице №20, где по сообщениям СМИ, несколько пациентов с коронавирусом скончались якобы из-за нехватки медицинского кислорода, сообщила журналистам замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.Ранее в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. После этого областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> сообщил, что по поручению Минздрава РФ проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в горбольнице Ростова-на-Дону.Городские власти, в свою очередь, опровергли сообщения о смерти пациентов из-за сбоя с поставкой кислорода, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. В Кремле назвали тревожной информацию о смерти в ростовской больнице пациентов с COVID на ИВЛ, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят и разберутся.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201020/sterilizatsiya-1580726006.html

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростов-на-дону, происшествия