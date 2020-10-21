https://ria.ru/20201021/karabakh-1580903220.html
В Турции допустили отправку войск в Карабах
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Анкара направит войска в Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит такая просьба. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:50
2020-10-21T20:50
2020-10-21T22:29
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Вице-президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Фуат Октай заявил, что Анкара направит войска в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>, если от <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> поступит такая просьба."С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", — сказал чиновник в интервью <a href="https://www.cnnturk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN Turk</a>.Он также добавил, что без Турции урегулировать кризис не получится. "Россия попробовала найти решение и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось. То, что за столом не было Турции, — это большое упущение", — сказал Октай.Он добавил, что Россия – это одна из стран, с которой Анкаре удалось построить "наиболее здоровые и крепкие отношения на фоне происходящего в мире хаоса".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах населенных пунктов.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению Владимира Путина посетили министры иностранных дел Азербайджана и Армении, их переговоры с участием российского коллеги продолжались более десяти часов. <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия.Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
https://ria.ru/20201021/aviatsiya-1580905076.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире