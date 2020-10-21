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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580887930.html
В Турции рассказали, когда в Карабахе наступит мир
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нежелании урегулировать кризис в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:55
2020-10-21T18:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
ибрагим калын
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> Ибрагим Калын обвинил премьер-министра Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никола Пашиняна</a> в нежелании урегулировать кризис в Нагорном Карабахе дипломатическим путем.Пашинян ранее заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджане</a> ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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никол пашинян, ибрагим калын, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире

В Турции рассказали, когда в Карабахе наступит мир

18:55 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЦветы на месте гибели людей в результате обстрела города Гянджа
Цветы на месте гибели людей в результате обстрела города Гянджа - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нежелании урегулировать кризис в Нагорном Карабахе дипломатическим путем.
Пашинян ранее заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.

"Заявление Пашиняна о том, что в Карабахе нет дипломатического решения, свидетельствует о намерениях Армении. Понятно, кто хочет войны. Это подтвердило правоту Турции и Азербайджана. Мир и стабильность придут на Южный Кавказ только тогда, когда Карабах освободится от оккупации", - написал Калын в Twitter.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИбрагим КалынНагорный КарабахТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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