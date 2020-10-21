https://ria.ru/20201021/karabakh-1580887930.html

В Турции рассказали, когда в Карабахе наступит мир

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нежелании урегулировать кризис в Нагорном Карабахе... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:55

2020-10-21T18:55

2020-10-21T18:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ибрагим калын

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> Ибрагим Калын обвинил премьер-министра Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никола Пашиняна</a> в нежелании урегулировать кризис в Нагорном Карабахе дипломатическим путем.Пашинян ранее заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджане</a> ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-21T18:55 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ибрагим калын, нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире