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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580882982.html
Минобороны Армении заявило о продолжении боев на юге Карабаха
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду о продолжении боев на юге Карабаха. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:26
2020-10-21T18:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> Арцрун Ованнисян заявил в среду о продолжении боев на юге <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта
Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
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арцрун ованнисян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Минобороны Армении заявило о продолжении боев на юге Карабаха

18:26 21.10.2020
 
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
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ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в среду о продолжении боев на юге Карабаха.

"Бои на южном направлении продолжаются. В основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях", - написал Ованнисян в Facebook.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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