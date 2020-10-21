Минобороны Армении заявило о продолжении боев на юге Карабаха
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry Стрельба из реактивных установок залпового огня азербайджанской армии во время боев с силами самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики
© AP Photo / Azerbaijan's Defense Ministry
"Бои на южном направлении продолжаются. В основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях", - написал Ованнисян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах – военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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