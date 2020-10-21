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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/karabakh-1580862568.html
Баку оценил возможность дипломатического решения карабахского вопроса
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление премьера Армении Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T17:03
2020-10-21T17:19
обсе
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
азербайджан
в мире
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<strong>БАКУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление премьера Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.Ранее Пашинян заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.Помощник президента утверждает, что заявление премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> об отсутствии дипломатического решения конфликта еще раз демонстрирует, что Ереван не нацелен на урегулирование конфликта путем переговоров.По его словам, "заявление армянского премьера прозвучало сразу же после рабочего визита глав МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении в Москву по инициативе России и перед встречей на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США". "В недавних интервью и заявлениях международным СМИ президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта", - сказал помощник президента.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
сша
армения
нагорный карабах
азербайджан
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обсе, сша, армения, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, в мире

Баку оценил возможность дипломатического решения карабахского вопроса

17:03 21.10.2020 (обновлено: 17:19 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 21 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление премьера Армении Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.
Ранее Пашинян заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.
"Азербайджанская Республика поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой, основанной на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - сказал Гаджиев РИА Новости.
Помощник президента утверждает, что заявление премьера Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта еще раз демонстрирует, что Ереван не нацелен на урегулирование конфликта путем переговоров.
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"Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров - не что иное, как лицемерие", - подчеркнул Гаджиев.
По его словам, "заявление армянского премьера прозвучало сразу же после рабочего визита глав МИД Азербайджана и Армении в Москву по инициативе России и перед встречей на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США". "В недавних интервью и заявлениях международным СМИ президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта", - сказал помощник президента.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника в городе Степанакерт
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт
1 из 4
Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители города несут цветы к месту гибели людей в результате обстрела города Гянджа. Рекадрированный.
Цветы на месте гибели людей в результате обстрела города Гянджа
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Жители города несут цветы к месту гибели людей в результате обстрела города Гянджа. Рекадрированный.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Валерий Мельников6361679 19.10.2020 Последствия обстрела Мартуни. Валерий Мельников / РИА Новости
Последствия обстрела Мартуни
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6361679 19.10.2020 Последствия обстрела Мартуни. Валерий Мельников / РИА Новости
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мартуни.
Последствия обстрела Мартуни
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Последствия обстрела Мартуни.
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Уничтоженная военная техника в городе Степанакерт
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Жители города несут цветы к месту гибели людей в результате обстрела города Гянджа. Рекадрированный.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6361679 19.10.2020 Последствия обстрела Мартуни. Валерий Мельников / РИА Новости
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Мартуни.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕСШААрменияНикол ПашинянНагорный КарабахАзербайджанВ мире
 
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