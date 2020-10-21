https://ria.ru/20201021/karabakh-1580862568.html

Баку оценил возможность дипломатического решения карабахского вопроса

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление премьера Армении Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:03

2020-10-21T17:03

2020-10-21T17:19

обсе

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на заявление премьера Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта отметил, что Баку поддерживает урегулирование ситуации в Карабахе путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.Ранее Пашинян заявил, у карабахского вопроса на данном этапе нет дипломатического решения и еще долго не будет.Помощник президента утверждает, что заявление премьера <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> об отсутствии дипломатического решения конфликта еще раз демонстрирует, что Ереван не нацелен на урегулирование конфликта путем переговоров.По его словам, "заявление армянского премьера прозвучало сразу же после рабочего визита глав МИД <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении в Москву по инициативе России и перед встречей на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США". "В недавних интервью и заявлениях международным СМИ президент <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта", - сказал помощник президента.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, армения, никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, в мире