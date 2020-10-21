Баку заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона
10:11 21.10.2020 (обновлено: 11:26 21.10.2020)
БАКУ, 21 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны вывела из строя батальон 556 полка вооруженных сил Армении в ходе боевых действий в Карабахе.
"В результате действий, предпринятых азербайджанской армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении. Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
18 октября, 09:09Нагорный Карабах: покалеченные судьбыВоенный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. "Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли", – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране.
По данным МО Азербайджана, "стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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