https://ria.ru/20201021/karabakh-1580769000.html

Баку заявил об уничтожении в Карабахе армянского батальона

Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны вывела из строя батальон 556 полка вооруженных сил Армении в ходе боевых действий в Карабахе. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:11

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2020-10-21T11:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны вывела из строя батальон 556 полка вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в ходе боевых действий в Карабахе.По данным МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, "стало известно, что командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201018/nagornyy-karabakh-pokalechennye-sudby-1580330947.html

нагорный карабах

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, сша, армения, в мире