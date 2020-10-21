Армения заявила о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете
09:12 21.10.2020 (обновлено: 09:19 21.10.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны
ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в среду, что подразделения Армии обороны Карабаха сбили на южном направлении линии соприкосновения азербайджанский самолет.
"Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) сбили примерно в 08.30 (07.30 мск) на южном направлении линии соприкосновения самолет противника. Обстановка (на линии соприкосновения – ред.) стабильно напряженная", - написала Степанян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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