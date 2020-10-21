https://ria.ru/20201021/karabakh-1580760377.html

В Баку заявили об интенсивных боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает об интенсивных боевых действиях в различных направлениях в Карабахе в ночь на 21 октября. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:46

2020-10-21T08:46

2020-10-21T08:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 21 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> сообщает об интенсивных боевых действиях в различных направлениях в Карабахе в ночь на 21 октября."В течение дня 20 октября и в ночь на 21 октября с различной интенсивностью продолжались боевые действия на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате операции, проведенной азербайджанской армией на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, обороняющиеся подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> были вынуждены отступить, понеся потери в личном составе и военной технике", - заявила пресс-служба оборонного ведомства.Уточняется, что "на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов". Минобороны Азербайджана сообщило также о том, что "уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом".Сообщается, что потери в личном составе армянской стороны есть и "на оборонительных участках 6-го и 7-го горнострелковых полков". "В ходе боев были выведены из строя 3 артиллерийские установки, несколько минометов и 3 грузовых автомобиля с личным составом. Войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта", - заявляет минобороны Азербайджана.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-21T08:46 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире