https://ria.ru/20201021/internet-1580787563.html

В России более восьми тысяч школ подключили к интернету в 2020 году

Операторы связи завершили очередной этап подключения образовательных учреждений РФ к высокоскоростному интернету, в рамках которого доступ в сеть получили 8337... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:41

2020-10-21T11:41

2020-10-21T11:41

олег иванов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Операторы связи завершили очередной этап подключения образовательных учреждений РФ к высокоскоростному интернету, в рамках которого доступ в сеть получили 8337 школ; Минцифры в настоящее время проводит приемку работ, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры <a href="https://ria.ru/person_Oleg_Ivanov" target="_blank">Олег Иванов</a>.Подключение социально значимых объектов, в том числе школ, к интернету реализуется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Всего по всей стране подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи. Целевая скорость доступа в интернет для городских школ - 100 Мб/с, для сельских - 50 Мб/с.По словам замглавы Минцифры, в 2019 году, когда министерство приступило к реализации проекта, была собрана информация обо всех школах и колледжах в стране - совокупно их 45,6 тысячи. При этом в части из них параметры подключения соответствовали заданным параметрам и были исключены из планов подключения, чтобы избежать двойного расходования средств."Очередной этап подключения социально значимых объектов, в том числе школ, завершился 30 сентября 2020 года. По итогам 2020 года подключено 8377 образовательных организаций. Минцифры России в данный момент осуществляет прием работ от исполнителей", - сообщил Иванов.Он уточнил, что при приемке учитываются только объективные измерения. "В каждой школе осуществляются инструментальные замеры скорости интернета по методике, которая прописана в контрактах. В комиссию по приемке работ входит представитель региона, представитель подрядчика (в каждом регионе он свой) и представитель образовательного учреждения. Интернет в школах, подключаемых по проекту, оплачивается из федерального бюджета и тарифы, по которым предоставляется доступ в сеть, едины для всего региона", - рассказал Иванов.Он добавил, что федеральным проектом предусмотрены спецуслуги по фильтрации трафика, защиты от атак и персональных данных школьников и учителей, а также оплата доступа в сеть для подключенных объектов на период до 2024 года.Замглавы Минцифры добавил, что в 2021 году доступ в интернет получат еще 10,9 тысячи образовательных организаций. "Таким образом, все школы в стране, в которых ранее не было интернета и которые были включены в план подключения к сети в рамках федерального проекта "Информационная ифраструктура", получат высокоскоростной доступ в интернет", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20201005/internet-1578264755.html

https://ria.ru/20160627/1452921624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег иванов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), образование - общество, общество