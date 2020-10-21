https://ria.ru/20201021/depressiya-1580816880.html

Российские ученые научились лечить депрессию с помощью света

Ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:44

2020-10-21T13:44

2020-10-21T16:24

университетская наука

навигатор абитуриента

риа наука

российская академия наук

томский политехнический университет

наука

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали светодиодный прибор для лечения депрессии, который можно применять в случаях, когда нельзя применять лекарственные препараты, рассказали РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_o" target="_blank">Минобрнауки РФ</a>.Депрессивные расстройства широко распространены и считаются одними из самых "дорогих" заболеваний, связанных с головным мозгом. Важную роль в их происхождении играют хронобиологические механизмы. Терапия ярким светом является "физиологически дружественным" видом лечения и первой линией эффективной терапии при сезонной депрессии."Своеобразие сезонных аффективных расстройств выражается в том, что депрессия может наступать в какое-то определенное время года, например, осенью и зимой, и сопровождаться так называемыми атипичными депрессивными симптомами: удлинением продолжительности ночного сна, дневной сонливостью, предпочтением углеводистой пище, увеличением аппетита и веса тела, а также ухудшением самочувствия в вечернее время. Считается, что важную роль в появлении сезонной или так называемой "осенне-зимней депрессии" играет дефицит яркого света", – рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.Отмечается, что светодиоидная терапия способствует повышению качества жизни у пациентов с депрессивными расстройствами и является экономически выгодным вариантом лечения депрессии. Терапия ярким светом может использоваться как альтернативный вид терапии при невозможности применения синтетических антидепрессантов в случаях непереносимости лекарств, отказа пациента от приема фармакологических препаратов, а также женщинами, страдающими депрессией в периоды беременности и грудного вскармливания. Уточняется, что прибора также улучшает эффективности лечения депрессии антидепрессантами."При использовании приборов данного типа можно достичь ускорения ответа на стандартную антидепрессивную терапию и снижение случаев резистентной к терапии депрессии... Механизм ее действия не ограничивается только влиянием на синтез мелатонина (важного нейрогормона с широким профилем биологического действия) и является более комплексным и сложным", - комментирует один из разработчиков прибора, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состоянии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.

https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html

https://ria.ru/20200709/1574089946.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, томский политехнический университет, наука