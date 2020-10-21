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РИА Наука
https://ria.ru/20201021/depressiya-1580816880.html
Российские ученые научились лечить депрессию с помощью света
Ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:44
2020-10-21T16:24
университетская наука
навигатор абитуриента
риа наука
российская академия наук
томский политехнический университет
наука
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали светодиодный прибор для лечения депрессии, который можно применять в случаях, когда нельзя применять лекарственные препараты, рассказали РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_o" target="_blank">Минобрнауки РФ</a>.Депрессивные расстройства широко распространены и считаются одними из самых "дорогих" заболеваний, связанных с головным мозгом. Важную роль в их происхождении играют хронобиологические механизмы. Терапия ярким светом является "физиологически дружественным" видом лечения и первой линией эффективной терапии при сезонной депрессии."Своеобразие сезонных аффективных расстройств выражается в том, что депрессия может наступать в какое-то определенное время года, например, осенью и зимой, и сопровождаться так называемыми атипичными депрессивными симптомами: удлинением продолжительности ночного сна, дневной сонливостью, предпочтением углеводистой пище, увеличением аппетита и веса тела, а также ухудшением самочувствия в вечернее время. Считается, что важную роль в появлении сезонной или так называемой "осенне-зимней депрессии" играет дефицит яркого света", – рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.Отмечается, что светодиоидная терапия способствует повышению качества жизни у пациентов с депрессивными расстройствами и является экономически выгодным вариантом лечения депрессии. Терапия ярким светом может использоваться как альтернативный вид терапии при невозможности применения синтетических антидепрессантов в случаях непереносимости лекарств, отказа пациента от приема фармакологических препаратов, а также женщинами, страдающими депрессией в периоды беременности и грудного вскармливания. Уточняется, что прибора также улучшает эффективности лечения депрессии антидепрессантами."При использовании приборов данного типа можно достичь ускорения ответа на стандартную антидепрессивную терапию и снижение случаев резистентной к терапии депрессии... Механизм ее действия не ограничивается только влиянием на синтез мелатонина (важного нейрогормона с широким профилем биологического действия) и является более комплексным и сложным", - комментирует один из разработчиков прибора, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состоянии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.
https://ria.ru/20200922/depressiya-1577578995.html
https://ria.ru/20200709/1574089946.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, томский политехнический университет, наука

Российские ученые научились лечить депрессию с помощью света

13:44 21.10.2020 (обновлено: 16:24 21.10.2020)
 
© Depositphotos / JaykaylПечальная девушка
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Depositphotos / Jaykayl
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета создали светодиодный прибор для лечения депрессии, который можно применять в случаях, когда нельзя применять лекарственные препараты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Опытный образец устройства действует на основе технологии, создающей сбалансированный спектр светового потока интенсивностью до 10 тысяч люкс, может использоваться пациентами с непереносимостью лекарств, а также в период беременности и грудного вскармливания у женщин, и не имеет аналогов в России. Это совместная разработка ученых НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и НИИ полупроводниковых приборов и Центра промышленного дизайна Томского политехнического университета", - рассказали в ведомстве.

Депрессивные расстройства широко распространены и считаются одними из самых "дорогих" заболеваний, связанных с головным мозгом. Важную роль в их происхождении играют хронобиологические механизмы. Терапия ярким светом является "физиологически дружественным" видом лечения и первой линией эффективной терапии при сезонной депрессии.
"Своеобразие сезонных аффективных расстройств выражается в том, что депрессия может наступать в какое-то определенное время года, например, осенью и зимой, и сопровождаться так называемыми атипичными депрессивными симптомами: удлинением продолжительности ночного сна, дневной сонливостью, предпочтением углеводистой пище, увеличением аппетита и веса тела, а также ухудшением самочувствия в вечернее время. Считается, что важную роль в появлении сезонной или так называемой "осенне-зимней депрессии" играет дефицит яркого света", – рассказал директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, академик РАН Николай Бохан.
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Отмечается, что светодиоидная терапия способствует повышению качества жизни у пациентов с депрессивными расстройствами и является экономически выгодным вариантом лечения депрессии. Терапия ярким светом может использоваться как альтернативный вид терапии при невозможности применения синтетических антидепрессантов в случаях непереносимости лекарств, отказа пациента от приема фармакологических препаратов, а также женщинами, страдающими депрессией в периоды беременности и грудного вскармливания. Уточняется, что прибора также улучшает эффективности лечения депрессии антидепрессантами.
"При использовании приборов данного типа можно достичь ускорения ответа на стандартную антидепрессивную терапию и снижение случаев резистентной к терапии депрессии... Механизм ее действия не ограничивается только влиянием на синтез мелатонина (важного нейрогормона с широким профилем биологического действия) и является более комплексным и сложным", - комментирует один из разработчиков прибора, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состоянии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.
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