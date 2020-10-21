https://ria.ru/20201021/beremennost-1580754975.html

Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T06:43

2020-10-21T06:43

2020-10-21T09:13

республика башкортостан

беременность

уфа

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент <a href="https://vk.com/wall50087038_3955" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a> на странице "ВКонтакте".Ошибочную запись он обнаружил в истории болезни. Он попросил Минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.В ведомстве, как сообщает агентство "<a href="https://www.bashinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Башинформ</a>", рассказали, что провели в больнице служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения — на нем нет подписи заведующего.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/rody-1576794149.html

Ден Валерьевич Назвали "технической ошибкой"? Да это скорее технический спирт на работе не надо употреблять.. 🤔 27

scoffer Пива мужику пить меньше нужно, а то распустил живот... 19

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республика башкортостан

уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, беременность, уфа, дети, общество