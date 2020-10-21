https://ria.ru/20201021/beremennost-1580754975.html
Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу
В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T06:43
2020-10-21T06:43
2020-10-21T09:13
республика башкортостан
беременность
уфа
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580762780_0:41:3068:1767_1400x0_80_0_0_90f70775d4cdd642aaa7c53ac6a12b01.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент <a href="https://vk.com/wall50087038_3955" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a> на странице "ВКонтакте".Ошибочную запись он обнаружил в истории болезни. Он попросил Минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.В ведомстве, как сообщает агентство "<a href="https://www.bashinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Башинформ</a>", рассказали, что провели в больнице служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения — на нем нет подписи заведующего.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/rody-1576794149.html
Ден Валерьевич
Назвали "технической ошибкой"? Да это скорее технический спирт на работе не надо употреблять.. 🤔
27
scoffer
Пива мужику пить меньше нужно, а то распустил живот...
19
10
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580762780_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_364d965fecb8eb14286257e04b818b59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, беременность, уфа, дети, общество