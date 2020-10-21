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Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу
В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T06:43
2020-10-21T09:13
республика башкортостан
беременность
уфа
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент <a href="https://vk.com/wall50087038_3955" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказал</a> на странице "ВКонтакте".Ошибочную запись он обнаружил в истории болезни. Он попросил Минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.В ведомстве, как сообщает агентство "<a href="https://www.bashinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Башинформ</a>", рассказали, что провели в больнице служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения — на нем нет подписи заведующего.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/rody-1576794149.html
Назвали "технической ошибкой"? Да это скорее технический спирт на работе не надо употреблять.. 🤔
27
Пива мужику пить меньше нужно, а то распустил живот...
19
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республика башкортостан
уфа
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республика башкортостан, беременность, уфа, дети, общество

Россиянину диагностировали беременность и отправили к гинекологу

06:43 21.10.2020 (обновлено: 09:13 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКартотека больницы
Картотека больницы - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В уфимской больнице №21 пациенту диагностировали беременность и направили его на прием к гинекологу. Об этом сам пациент рассказал на странице "ВКонтакте".
Ошибочную запись он обнаружил в истории болезни.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность?" — написал мужчина.

Он попросил Минздрав Башкирии обратить внимание на ситуацию.
В ведомстве, как сообщает агентство "Башинформ", рассказали, что провели в больнице служебное расследование, а произошедшее назвали технической ошибкой.
Кроме того, в министерстве обратили внимание на то, что мужчина выложил снимок документа в интернет до проверки листа руководителем подразделения — на нем нет подписи заведующего.
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Республика БашкортостанбеременностьУфаДетиОбщество
 
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