https://ria.ru/20201021/baumanka-1580761121.html

Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана, студенты переведены на... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:51

2020-10-21T08:51

2020-10-21T09:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мгту имени баумана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана, студенты переведены на дистанционную форму обучения, сообщается на официальном <a href="http://77.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank">сайте</a> управления Роспотребнадзора по Москве.Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИА Новости сообщили, что МГТУ имени Баумана временно закрыли из-за несоблюдения требований по коронавирусу. Ректор Бауманки рассказал РИА Новости, что вуз и санитарные службы решают вопрос о необходимости ухода на карантин. Позднее Минобрнауки сообщило, что три из 24 корпусов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a> будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать.Отмечается, что в ходе проведения осмотра помещений был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: не проводятся в полном объеме ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе, а также заключительная дезинфекция аудиторий, мест общего пользования, не проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обработка всех контактных поверхностей каждые 3 часа. Кроме того, графики уборки и дезинфекции помещений не ведутся, также не осуществляется проветривание помещений в соответствии с графиком во всех учебных аудиториях, лекционных залах, местах общего пользования и не проводится регулярное обеззараживание воздуха в этих помещениях в связи с отсутствием необходимого специального оборудования. Помимо этого не обеспечен и контроль за использованием сотрудниками и студентами средств индивидуальной защиты и сменой масок каждые 3 часа, не соблюдены принципы социального дистанцирования в учебных корпусах, отсутствует разметка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, на удаленку ушли студенты четырёх корпусов.Также отмечается, что так как указанные нарушения привели к распространению заболеваний среди студентов по разным учебным корпусам, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ред.)"Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц в виде приостановления деятельности", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://realty.ria.ru/20201020/shtraf-1580638433.html

https://ria.ru/20201019/shtraf-1580528293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгту имени баумана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество