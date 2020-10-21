https://ria.ru/20201021/baumanka-1580761121.html
Студентов МГТУ имени Баумана перевели на дистанционное обучение
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана, студенты переведены на... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:51
2020-10-21T08:51
2020-10-21T09:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мгту имени баумана
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана, студенты переведены на дистанционную форму обучения, сообщается на официальном <a href="http://77.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank">сайте</a> управления Роспотребнадзора по Москве.Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИА Новости сообщили, что МГТУ имени Баумана временно закрыли из-за несоблюдения требований по коронавирусу. Ректор Бауманки рассказал РИА Новости, что вуз и санитарные службы решают вопрос о необходимости ухода на карантин. Позднее Минобрнауки сообщило, что три из 24 корпусов <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">МГТУ имени Баумана</a> будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать.Отмечается, что в ходе проведения осмотра помещений был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: не проводятся в полном объеме ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе, а также заключительная дезинфекция аудиторий, мест общего пользования, не проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обработка всех контактных поверхностей каждые 3 часа. Кроме того, графики уборки и дезинфекции помещений не ведутся, также не осуществляется проветривание помещений в соответствии с графиком во всех учебных аудиториях, лекционных залах, местах общего пользования и не проводится регулярное обеззараживание воздуха в этих помещениях в связи с отсутствием необходимого специального оборудования. Помимо этого не обеспечен и контроль за использованием сотрудниками и студентами средств индивидуальной защиты и сменой масок каждые 3 часа, не соблюдены принципы социального дистанцирования в учебных корпусах, отсутствует разметка.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, на удаленку ушли студенты четырёх корпусов.Также отмечается, что так как указанные нарушения привели к распространению заболеваний среди студентов по разным учебным корпусам, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ред.)"Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц в виде приостановления деятельности", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://realty.ria.ru/20201020/shtraf-1580638433.html
https://ria.ru/20201019/shtraf-1580528293.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгту имени баумана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении юрлица из-за нарушений мер по коронавирусу в МГТУ имени Баумана, студенты переведены на дистанционную форму обучения, сообщается на официальном сайте
управления Роспотребнадзора по Москве.
Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом РИА Новости сообщили, что МГТУ имени Баумана временно закрыли из-за несоблюдения требований по коронавирусу. Ректор Бауманки рассказал РИА Новости, что вуз и санитарные службы решают вопрос о необходимости ухода на карантин. Позднее Минобрнауки сообщило, что три из 24 корпусов МГТУ имени Баумана
будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать.
"В связи с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции среди студентов и преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана и поступающими жалобами от студентов на отсутствие контроля со стороны руководства Университета за соблюдением требований по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Управлением Роспотребнадзора по г. Москве проводится эпидемиологическое расследование в четырёх учебных корпусах (2-я Бауманская, д. 5, стр. 1; Госпитальный пер, д. 10, Рубцовская наб., д. 2/18; Волховский пер., д.11, стр.1)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения осмотра помещений был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований: не проводятся в полном объеме ограничительные мероприятия в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе, а также заключительная дезинфекция аудиторий, мест общего пользования, не проводится уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также обработка всех контактных поверхностей каждые 3 часа. Кроме того, графики уборки и дезинфекции помещений не ведутся, также не осуществляется проветривание помещений в соответствии с графиком во всех учебных аудиториях, лекционных залах, местах общего пользования и не проводится регулярное обеззараживание воздуха в этих помещениях в связи с отсутствием необходимого специального оборудования. Помимо этого не обеспечен и контроль за использованием сотрудниками и студентами средств индивидуальной защиты и сменой масок каждые 3 часа, не соблюдены принципы социального дистанцирования в учебных корпусах, отсутствует разметка.
"Все указанные нарушения способствовали распространению заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди студентов по разным учебным корпусам. В адрес МГТУ им. Н.Э. Баумана выдано предписание о проведении полного комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие зданий для проведения заключительной дезинфекции. Приказом ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана от 20.10.2020 студенты переведены на дистанционную форму обучения", - отмечает Роспотребнадзор.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, на удаленку ушли студенты четырёх корпусов.
Также отмечается, что так как указанные нарушения привели к распространению заболеваний среди студентов по разным учебным корпусам, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КОАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения - ред.)
"Административные материалы будут направлены в суд. Указанная статья предусматривает административное наказание в отношении юридических лиц в виде приостановления деятельности", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф