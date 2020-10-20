https://ria.ru/20201020/universitet-1580702744.html

МГТУ имени Баумана закрыли из-за несоблюдения требований по COVID-19

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана временно закрыли из-за нарушения требований по COVID-19 и большого числа заболевших. Об... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:51

2020-10-20T17:51

2020-10-20T20:15

навигатор абитуриента

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

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мгту имени баумана

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank">Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана</a> временно закрыли из-за нарушения требований по COVID-19 и большого числа заболевших. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.Ректор вуза Анатолий Александров рассказал агентству, что руководство обсуждает с московскими санитарными службами вопрос о необходимости ухода на карантин.Ранее в пресс-службе учебного заведения РИА Новости заявили, что МГТУ получил замечание от <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> из-за нарушения мер профилактики коронавирусного заболевания. Однако сегодня университет работал. Как отмечала глава федеральной службы Анна Попова, вузы сохранят очный формат обучения, если студенты и преподаватели будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию как минимум в полтора метра. Помимо этого, среди требований — "входной фильтр", бесконтактная термометрия, обработка рук антисептиками, ежедневная уборка, дезинфекция вентиляции и кондиционеров.Позже в Минобрнауки уточнили, что три из 24 корпусов будут закрыты на дезинфекцию и откроются 26 октября, остальные продолжат работать. Уточняется, что 23 октября планируется проведение контрольных мероприятий Роспотребнадзора, а 26 октября - возобновление работы всех корпусов. Сейчас из 30 тысяч студентов и сотрудников университета COVID-19 подтвержден у 75 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616777.html

петр русин Ну что за безответственность?? Неужели тяжело выполнять всего три четыре меры профилактики? Говорят же , коронавирусу все равно кто ты!! Заражает всех! Похоже нужно вводить оооочень большие не ношение штрафы за масок и перчаток. Как водителей начали штрафовать, стали пропускать пешеходов . Так и здесь. Народ у нас такой, что деньги дороже жизни ценит. Вроде это еврейское качество, перекочевало и к русским! 97

Александр Аникин Это ерунда, лишь бы рынки не закрыли. 66

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мгту имени баумана, москва, общество