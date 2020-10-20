https://ria.ru/20201020/ukraina-1580573689.html

Экс-депутат Рады рассказала, чем грозит Украине декоммунизация колбасы

Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:56

2020-10-20T02:56

2020-10-20T17:30

ситуация на украине

украинский институт национальной памяти

елена бондаренко

украина

в мире

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Украине предрекли проблемы с продовольствием из-за декоммунизации колбасы

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Elena_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бондаренко</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskijj_institut_nacionalnojj_pamjati/" target="_blank">Украинский институт национальной памяти</a> поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу под названием "Радянська" ("Советская"), которую производит местный комбинат, и порекомендовал предприятию сменить название продукта.С мая 2015 года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a> действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.

https://ria.ru/20201017/odessa-1580233346.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украинский институт национальной памяти, елена бондаренко, украина, в мире