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https://ria.ru/20201020/ukraina-1580573689.html
Экс-депутат Рады рассказала, чем грозит Украине декоммунизация колбасы
Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:56
2020-10-20T17:30
ситуация на украине
украинский институт национальной памяти
елена бондаренко
украина
в мире
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Украине предрекли проблемы с продовольствием из-за декоммунизации колбасы
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Elena_Bondarenko/" target="_blank" data-auto="true">Елена Бондаренко</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ukrainskijj_institut_nacionalnojj_pamjati/" target="_blank">Украинский институт национальной памяти</a> поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу под названием "Радянська" ("Советская"), которую производит местный комбинат, и порекомендовал предприятию сменить название продукта.С мая 2015 года на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a> действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
https://ria.ru/20201017/odessa-1580233346.html
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ситуация на украине, украинский институт национальной памяти, елена бондаренко, украина, в мире

Экс-депутат Рады рассказала, чем грозит Украине декоммунизация колбасы

02:56 20.10.2020 (обновлено: 17:30 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Призывы к декоммунизации колбасы приведут к ухудшению качества продукции, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Ранее Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов, потребовавших декоммунизировать колбасу под названием "Радянська" ("Советская"), которую производит местный комбинат, и порекомендовал предприятию сменить название продукта.
"Такие призывы <…> заканчиваются тем, что из колбасы исчезнет мясо. <…> Это уже точно будет не советская колбаса, не ищите там мясо, там будет соя, какое-нибудь пальмовое масло, все что угодно, какая-то гадость, которую точно есть нельзя", — сказала Бондаренко в эфире телеканала NEWSONE.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В список, составленный Институтом нацпамяти, вошли 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В соответствии с законом на Украине уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Ситуация на УкраинеУкраинский институт национальной памятиЕлена БондаренкоУкраинаВ мире
 
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