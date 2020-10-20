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Минпросвещения оценило готовность учителей работать в инклюзивном формате
Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ Виктор... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:51
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социальный навигатор
сн_образование
виктор басюк
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Он отметил, что российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией, "но для нас в этом случае знания по наличию проблемы, оно не гарантирует успешного решения".По его словам необходимы специальный формы работы с этим детьми и обучения педагогов этим формам. Басюк отметил, что это очень серьезная работа, она не всегда укалывается в период подготовки учителя к профессиональной деятельности, потому что в рамках бакалавриата за четыре года надо успеть дать подготовку педагогу и по самому предмету, и по методике преподавания, и по психолого-педагогическому циклу.Он добавил, что сейчас в школах есть возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями, и, по его мнению, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в этом формате.
https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html
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социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, общество

Минпросвещения оценило готовность учителей работать в инклюзивном формате

16:51 20.10.2020 (обновлено: 18:03 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУченики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы "Класс-центр"
Ученики с учителем перед началом учебного года в классе московской школы Класс-центр - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
Он отметил, что российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией, "но для нас в этом случае знания по наличию проблемы, оно не гарантирует успешного решения".
По его словам необходимы специальный формы работы с этим детьми и обучения педагогов этим формам. Басюк отметил, что это очень серьезная работа, она не всегда укалывается в период подготовки учителя к профессиональной деятельности, потому что в рамках бакалавриата за четыре года надо успеть дать подготовку педагогу и по самому предмету, и по методике преподавания, и по психолого-педагогическому циклу.
Он добавил, что сейчас в школах есть возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями, и, по его мнению, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в этом формате.
Волонтеры в сфере образования – это, как правило, студенты, педагоги и специалисты в разных областях, а иногда и просто увлеченные каким-либо делом люди, которым есть чем поделиться. - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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"Но, к сожалению, сегодня мы должны констатировать, что у нас не все педагоги готовы к таким формам обучения. Мы ведем серьезную работу с нашими институтами повышения квалификации, региональные институты развития образования, ведут переподготовку учителей", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в России II Международной недели осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении.
 
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВиктор БасюкОбщество
 
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