https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html
Минпросвещения оценило готовность учителей работать в инклюзивном формате
Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ Виктор... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:51
2020-10-20T16:51
2020-10-20T18:03
социальный навигатор
сн_образование
виктор басюк
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Он отметил, что российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией, "но для нас в этом случае знания по наличию проблемы, оно не гарантирует успешного решения".По его словам необходимы специальный формы работы с этим детьми и обучения педагогов этим формам. Басюк отметил, что это очень серьезная работа, она не всегда укалывается в период подготовки учителя к профессиональной деятельности, потому что в рамках бакалавриата за четыре года надо успеть дать подготовку педагогу и по самому предмету, и по методике преподавания, и по психолого-педагогическому циклу.Он добавил, что сейчас в школах есть возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями, и, по его мнению, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в этом формате.
https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html
2
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, общество
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк
.
Он отметил, что российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией, "но для нас в этом случае знания по наличию проблемы, оно не гарантирует успешного решения".
По его словам необходимы специальный формы работы с этим детьми и обучения педагогов этим формам. Басюк отметил, что это очень серьезная работа, она не всегда укалывается в период подготовки учителя к профессиональной деятельности, потому что в рамках бакалавриата за четыре года надо успеть дать подготовку педагогу и по самому предмету, и по методике преподавания, и по психолого-педагогическому циклу.
Он добавил, что сейчас в школах есть возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями, и, по его мнению, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в этом формате.
"Но, к сожалению, сегодня мы должны констатировать, что у нас не все педагоги готовы к таким формам обучения. Мы ведем серьезную работу с нашими институтами повышения квалификации, региональные институты развития образования, ведут переподготовку учителей", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в России II Международной недели осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении.