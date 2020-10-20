https://ria.ru/20201020/uchitel-1580687117.html

Минпросвещения оценило готовность учителей работать в инклюзивном формате

Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ Виктор... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:51

2020-10-20T16:51

2020-10-20T18:03

социальный навигатор

сн_образование

виктор басюк

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578000535_0:66:3006:1758_1400x0_80_0_0_bd022dbeed342c748bd28adeaf90bac1.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Не все педагоги в России готовы к работе с обучением в инклюзивном формате, им необходимо проходить переподготовку, рассказал замминистра просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_viktor-basyuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Басюк</a>.Он отметил, что российские педагоги знают о том, что есть дети с дислексией и дисграфией, "но для нас в этом случае знания по наличию проблемы, оно не гарантирует успешного решения".По его словам необходимы специальный формы работы с этим детьми и обучения педагогов этим формам. Басюк отметил, что это очень серьезная работа, она не всегда укалывается в период подготовки учителя к профессиональной деятельности, потому что в рамках бакалавриата за четыре года надо успеть дать подготовку педагогу и по самому предмету, и по методике преподавания, и по психолого-педагогическому циклу.Он добавил, что сейчас в школах есть возможность учиться в рамках инклюзивного обучения у детей с восемью различными нозологиями, и, по его мнению, обучение детей с дисграфией и дислексией может происходит в этом формате.

https://na.ria.ru/20201016/shkola-1580061198.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, общество