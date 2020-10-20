https://ria.ru/20201020/tsirk-1580460194.html

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре – один из старейших цирков России. Он был основан Альбертом Саламонским, цирковым предпринимателем, наездником,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T04:03

2020-10-20T04:03

2020-10-20T04:03

московский цирк никулина

москва

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/92192/36/921923643_0:163:2980:1839_1400x0_80_0_0_f04f512359864acecf44d16a63304df7.jpg

<a href="http://circusnikulin.ru/lang/rus/file/about/index.html" target="_blank">Московский цирк Никулина на Цветном бульваре</a> – один из старейших цирков России. Он был <a href="http://www.ruscircus.ru/encyc?func=text&sellet=%D1&selword=1666" target="_blank">основан</a> Альбертом Саламонским, цирковым предпринимателем, наездником, конным акробатом, дрессировщиком лошадей. 20 октября (8 октября по старому стилю) 1880 года цирк <a href="http://www.ruscircus.ru/cgi/page.pl?func=page&selid=1240" target="_blank">принял первых зрителей</a> в здании на Цветном бульваре, построенном конторой купца Данилова. В помещении было пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая галерея. Впоследствии здание неоднократно перестраивалось. На открытии цирка выступали гимнасты, наездники, клоуны и Альберт Саламонский в конном номере с 14 дрессированными жеребцами. Кроме того, был поставлен балет-пантомима "Жизнь в зимний вечер" с катанием на коньках и санках и комическими сценами. С первых же дней работы новый цирк стал очень популярен. На его манеже <a href="http://www.circusnikulin.ru/lang/rus/file/about/3.html" target="_blank">выступали</a> известные клоуны Анатолий и Владимир Дуровы, Виталий Лазаренко, наездник Вильмямс Труцци. прыгуны Сосины, жокеи Василий Соболевский и Герберт Кук, танцовщица Марта Сур, акробаты Океанос. В 1919 году цирк был национализирован. Бывший цирк Саламонского стал первым государственным цирком. Среди лучших его <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/110999" target="_blank">работ</a> в первые десятилетия советской власти – пантомимы, спектакли, программы "Черный пират" (1927), "Махновщина" (1929), "Москва горит" (1930), "Индия в огне" (1931). Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) цирк <a href="http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/MOSKOVSKI_TSIRK_NA_TSVETNOM_BULVARE.html" target="_blank">продолжал свою работу</a>, ставились новые программы. Особое место в постановках занимали трюковые эпизоды, связанные с военными действиями. В клоунских репризах блестящего клоуна Карандаша (Михаила Румянцева) в гротесково-сатирическом стиле высмеивались фашистские вояки. После окончания войны, в 1946 году, при цирке была создана Студия клоунады, положившая начало советской клоунской школы и подготовившая много специалистов, составивших славу отечественного циркового искусства. Среди них – Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, уникальный клоунский дуэт, пользовавшийся популярностью и составивший целую эпоху современной клоунады. На манеже цирка в разное время выступали все самые известные клоуны России – Карандаш, "солнечный клоун" Олег Попов, "клоун с осенью в сердце" Леонид Енгибаров и многие другие.В цирке были <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/3483" target="_blank">поставлены спектакли</a> "Маленький Пьер" (1949), "Счастливого плавания" (1959), "Карнавал на Кубе" и "Трубка мира" (1962), "Юность празднует" (1971), "Счастливого плавания" (1977), "Московскому цирку 100 лет" (1979). Цирк <a href="http://www.circusnikulin.ru/lang/rus/file/about/4.html" target="_blank">прославили</a> его знаменитые режиссеры Арнольд Арнольд (1897-1969), Борис Шахет (1899-1950), Марк Местечкин (1900-1981), Юрий Юрский (1902-1957) и др. В 1982-1997 годах генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре был Юрий Никулин (1921-1997).13 августа 1985 года <a href="http://www.itogi.ru/archive/2004/40/76751.html" target="_blank">состоялось последнее представление</a> в старом здании цирка, после чего оно было снесено. 19 октября 1987 года была произведена закладка первого камня для строительства нового здания, 29 сентября 1989 года состоялось его открытие программой "Здравствуй, Старый цирк!". В новом здании цирка было произведено современное техническое оснащение, оборудованы административные кабинеты, гримерные, помещения для животных. Зрительный зал претерпел лишь небольшие изменения, его постарались воспроизвести также как он был до реконструкции. В настоящее время зал вмещает более двух тысяч человек.В декабре 1996 года после 75-летнего юбилея Юрия Никулина цирку было присвоено имя "Московский цирк Никулина на Цветном бульваре". В августе 1997 года после кончины Юрия Никулина генеральным директором цирка был избран его сын – Максим Никулин.В 1990 году цирк на Цветном бульваре первым в стране вышел из системы Госцирка и стал сначала арендным предприятием, затем товариществом с ограниченной ответственностью. В 2000 году <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_cirk_Nikulina" target="_blank">Московский цирк Никулина</a> на Цветном бульваре стал закрытым акционерным обществом. Являясь частной компанией, Цирк Никулина <a href="https://ria.ru/20191222/1562622030.html" target="_blank">арендует здание</a> на Цветном бульваре у города Москвы за символическую плату. В 2000 году рядом со зданием цирка на Цветном бульваре был <a href="http://www.moscow.org/moscow_encyclopedia/174_monument_nikulin.htm" target="_blank">открыт памятник</a> Юрию Никулину скульптора Александра Рукавишникова. В 2005 году в связи со 125-летием со дня основания Московского цирка на Цветном бульваре его коллектив был <a href="http://ria.ru/society/20051024/41869645.html" target="_blank">награжден</a> Почетной грамотой правительства Москвы. В 2008 году Московский цирк Никулина на Цветном бульваре <a href="http://ria.ru/culture/20081024/153756809.html" target="_blank">стал лауреатом</a> Российской ежегодной общенациональной премии в области индустрии развлечений и досуга Russian Entertainment Awards по итогам общенационального онлайн-голосования "Цирковая арена года". Московский цирк Никулина на Цветном бульваре <a href="https://ria.ru/20181029/1531665738.html" target="_blank">существует</a> на грани нескольких видов искусства: балет, драматургия, костюмы, свет-звук и главная составляющая – цирковые номера. В цирке звучит исключительно авторская музыка, которая специально написана для программ. В феврале 2020 года цирк <a href="http://www.circusnikulin.ru/lang/rus/file/programs/index.html" target="_blank">представил новую программу</a> под названием "Фантастика". В декабре 2020 года запланирована премьера новогодней программы "Лабиринт".<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский цирк никулина, москва, справки