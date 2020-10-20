https://ria.ru/20201020/tomenko-1580702394.html
Томенко посетил станцию скорой помощи в Барнауле
Глава Алтайского края Виктор Томенко во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле обсудил вопросы лечения пациентов с коронавирусом –... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:51
2020-10-20T17:51
2020-10-20T17:51
алтайский край
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
барнаул
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<strong>БАРНАУЛ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a> во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле обсудил вопросы лечения пациентов с коронавирусом – количество коек в госпиталях для них увеличат до 5 тысяч, сообщает во вторник правительство региона.Он отметил, что правительство края уже одобрило предложение Минздрава региона об очередном увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Так, на следующей неделе общее количество мест для лечения пациентов с COVID-19 превысит 5 тысяч. В настоящее время их уже 4655.По словам губернатора, в правительстве Алтайского края также будет рассмотрено предложение крайминздрава о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи для мобилизации медиков на обслуживание больных коронавирусом.Главврач станции скорой медицинской помощи Андрей Посекунов рассказал главе региона, что за последние недели нагрузка на медработников выросла в несколько раз. Своевременно выезжать на вызовы стало сложнее в связи с лавинообразным ростом количества обращений тем, что больше 200 сотрудников скорой помощи находятся на больничном.Власти отмечают, что для решения этой проблему за последнюю неделю мощности кол-центров в барнаульских поликлиниках увеличились, по сути, в два раза, граждан дистанционно консультируют теперь около 100 специалистов, а уже на следующей неделе их количество возрастет до 150. Кроме того, к федеральным органам власти уже направлены обращения для решения одной из острейших проблем - дефицита лекарств в аптеках.
https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html
https://ria.ru/20200914/altay-koks-1577222986.html
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578840501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, барнаул
БАРНАУЛ, 20 окт – РИА Новости.
Глава Алтайского края Виктор Томенко
во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле обсудил вопросы лечения пациентов с коронавирусом – количество коек в госпиталях для них увеличат до 5 тысяч, сообщает во вторник правительство региона.
"Решение об увеличении коечного фонда - очень тяжелое для нас. Если госпитали открываются, для этого приходится закрывать стационары по направлениям отдельных заболеваний. Но мы говорим о приоритете спасения жизни и недопущении необратимого ухудшения здоровья людей, которые заболели коронавирусной инфекцией. Существующие госпитали уже на 90% заполнены людьми в среднем и тяжелом состоянии. Поэтому необходимо систему здравоохранения перестраивать, мы на это пойдем", - сказал глава региона.
Он отметил, что правительство края уже одобрило предложение Минздрава региона об очередном увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Так, на следующей неделе общее количество мест для лечения пациентов с COVID-19 превысит 5 тысяч. В настоящее время их уже 4655.
По словам губернатора, в правительстве Алтайского края также будет рассмотрено предложение крайминздрава о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи для мобилизации медиков на обслуживание больных коронавирусом.
"Развитие ситуации подводит нас к тому, что как минимум этот вопрос надо рассмотреть: либо подкорректировать формат оказания плановой помощи, либо на время этого сильнейшего обострения ее приостановить. Как только станет возможно, как только ситуация будет стабилизироваться, мы немедленно начнем назад возвращаться. Это очень непростой этап. Его здравоохранение Алтайского края не проходило никогда. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы справляться с этой очень тяжелой ситуацией", - заявил Томенко.
Главврач станции скорой медицинской помощи Андрей Посекунов рассказал главе региона, что за последние недели нагрузка на медработников выросла в несколько раз. Своевременно выезжать на вызовы стало сложнее в связи с лавинообразным ростом количества обращений тем, что больше 200 сотрудников скорой помощи находятся на больничном.
Власти отмечают, что для решения этой проблему за последнюю неделю мощности кол-центров в барнаульских поликлиниках увеличились, по сути, в два раза, граждан дистанционно консультируют теперь около 100 специалистов, а уже на следующей неделе их количество возрастет до 150. Кроме того, к федеральным органам власти уже направлены обращения для решения одной из острейших проблем - дефицита лекарств в аптеках.