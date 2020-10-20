https://ria.ru/20201020/tomenko-1580702394.html

Томенко посетил станцию скорой помощи в Барнауле

Глава Алтайского края Виктор Томенко во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле обсудил вопросы лечения пациентов с коронавирусом –... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:51

2020-10-20T17:51

2020-10-20T17:51

алтайский край

виктор томенко

здоровье - общество

алтайский край

барнаул

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<strong>БАРНАУЛ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tomenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Томенко</a> во время посещения станции скорой медицинской помощи в Барнауле обсудил вопросы лечения пациентов с коронавирусом – количество коек в госпиталях для них увеличат до 5 тысяч, сообщает во вторник правительство региона.Он отметил, что правительство края уже одобрило предложение Минздрава региона об очередном увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Так, на следующей неделе общее количество мест для лечения пациентов с COVID-19 превысит 5 тысяч. В настоящее время их уже 4655.По словам губернатора, в правительстве Алтайского края также будет рассмотрено предложение крайминздрава о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи для мобилизации медиков на обслуживание больных коронавирусом.Главврач станции скорой медицинской помощи Андрей Посекунов рассказал главе региона, что за последние недели нагрузка на медработников выросла в несколько раз. Своевременно выезжать на вызовы стало сложнее в связи с лавинообразным ростом количества обращений тем, что больше 200 сотрудников скорой помощи находятся на больничном.Власти отмечают, что для решения этой проблему за последнюю неделю мощности кол-центров в барнаульских поликлиниках увеличились, по сути, в два раза, граждан дистанционно консультируют теперь около 100 специалистов, а уже на следующей неделе их количество возрастет до 150. Кроме того, к федеральным органам власти уже направлены обращения для решения одной из острейших проблем - дефицита лекарств в аптеках.

https://ria.ru/20201013/tomograf-1579525918.html

https://ria.ru/20200914/altay-koks-1577222986.html

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578840501.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, барнаул