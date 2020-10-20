https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580618831.html

Светлана Бондарчук опубликовала редкий семейный снимок с Ириной Скобцевой

Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме редкий семейный снимок с умершей сегодня актрисой Ириной Скобцевой, матерью своего бывшего мужа... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:39

2020-10-20T12:39

2020-10-20T13:55

умерла ирина скобцева

культура

кино и сериалы

новости культуры

светлана бондарчук

рсфср

ирина скобцева

федор бондарчук

сергей бондарчук (актер)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580603755_0:0:2830:1591_1400x0_80_0_0_1f33c1aca69a8e4182415b20541cae7e.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме редкий семейный снимок с умершей сегодня актрисой Ириной Скобцевой, матерью своего бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580603022.html" target="_blank">стало известно,</a> что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не сообщаются.Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".

https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html

рсфср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина скобцева, кино и сериалы, новости культуры, светлана бондарчук, рсфср, ирина скобцева, федор бондарчук, сергей бондарчук (актер)