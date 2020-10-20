https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580618831.html
Светлана Бондарчук опубликовала редкий семейный снимок с Ириной Скобцевой
Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме редкий семейный снимок с умершей сегодня актрисой Ириной Скобцевой, матерью своего бывшего мужа... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:39
2020-10-20T12:39
2020-10-20T13:55
умерла ирина скобцева
культура
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светлана бондарчук
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ирина скобцева
федор бондарчук
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в инстаграме редкий семейный снимок с умершей сегодня актрисой Ириной Скобцевой, матерью своего бывшего мужа режиссера Федора Бондарчука. Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580603022.html" target="_blank">стало известно,</a> что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не сообщаются.Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580617542.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла ирина скобцева, кино и сериалы, новости культуры, светлана бондарчук, рсфср, ирина скобцева, федор бондарчук, сергей бондарчук (актер)