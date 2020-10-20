https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580603022.html
Умерла Ирина Скобцева
Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Instagram-аккаунт компании artpictures.ru Федора Бондарчука. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T11:17
2020-10-20T11:17
2020-10-21T00:39
умерла ирина скобцева
культура
россия
ирина скобцева
федор бондарчук
сергей бондарчук (актер)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает <a href="https://www.instagram.com/p/CGjoAZan9Fe/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунт</a> компании artpictures.ru Федора Бондарчука. Причины смерти не сообщаются. Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Артистка сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров". Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью Федора и Алены Бондарчук.
https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580659142.html
lyuda.terenteva.55
Изумительно красивая и удивительно гармоничная актриса. Каждая роль - незабываема. Грустим Соболезнование родным и близким. Царствие Небесное.
92
deluxo-87
Прекрасная была актриса. Вечная память.
74
7
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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умерла ирина скобцева, россия, ирина скобцева, федор бондарчук, сергей бондарчук (актер)