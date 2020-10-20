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https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580614702.html
"Безумно скучаем": Паулина Андреева почтила память Ирины Скобцевой
Актриса Паулина Андреева написала теплые слова в инстаграме об ушедшей сегодня матери своего мужа режиссера Федора Бондарчука Ирине Скобцевой. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:07
2020-10-20T13:55
умерла ирина скобцева
культура
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
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ирина скобцева
федор бондарчук
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Актриса Паулина Андреева написала теплые слова в инстаграме об ушедшей сегодня матери своего мужа режиссера Федора Бондарчука Ирине Скобцевой.Ранее <a href="https://ria.ru/20201020/skobtseva-1580603022.html" target="_blank">стало известно,</a> что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не сообщаются.Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука.
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умерла ирина скобцева, кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, рсфср, ирина скобцева, федор бондарчук, сергей бондарчук (актер)

"Безумно скучаем": Паулина Андреева почтила память Ирины Скобцевой

12:07 20.10.2020 (обновлено: 13:55 20.10.2020)
 
© РИА НовостиИрина Скобцева
Ирина Скобцева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Актриса Паулина Андреева написала теплые слова в инстаграме об ушедшей сегодня матери своего мужа режиссера Федора Бондарчука Ирине Скобцевой.
"Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20 октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша", – написала Андреева.
Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла в возрасте 93 лет. Причины смерти пока не сообщаются.
Актриса родилась 22 августа 1927 года. Окончила школу-студию МХАТ, в кино дебютировала в фильме "Отелло". С 1956 года состояла в труппе Театра-студии киноактера. Она сыграла более чем в 60 фильмах, среди которых "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Они сражались за Родину", "Тихий Дон" и "Обитаемый остров".
Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука.
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КультураУмерла Ирина СкобцеваКино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваРСФСРИрина СкобцеваФедор БондарчукСергей Бондарчук (актер)
 
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