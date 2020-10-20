Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал
12:26 20.10.2020 (обновлено: 13:23 20.10.2020)
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкПротестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.
"Я думаю, если все эти люди были настолько важны, что в их честь сделали памятники, их значение действительно монументально. Вряд ли есть логика или смысл в разрушении памятников: нельзя пытаться изменить историю, и мне не кажется, что такие настроения разделяем "мы, народ" (первые слова Конституции США. — Прим. ред.) в целом", — сказал Сигал, комментируя ситуацию со сносом памятников в США из-за заявлений Black Lives Matter о том, что монументы ассоциируются с рабством.
Он подчеркнул: когда говорят, что движение Black Lives Matter хочет разрушить эти памятники, потому что те ассоциируются с рабством, "во многих случаях это просто неправда".
"На мой взгляд, это движение имеет мало общего с жизнью темнокожих. Скорее с политическими планами террористов, которые создали террористические группировки вроде Black Lives Matter, чтобы свергнуть правительство США и разрушить страну", — считает Сигал.
26 сентября, 01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился коленом ему на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.