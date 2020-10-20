https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html

Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал

Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:26

2020-10-20T12:26

2020-10-20T13:23

джордж флойд

стивен сигал

миннеаполис

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a>.Он подчеркнул: когда говорят, что движение Black Lives Matter хочет разрушить эти памятники, потому что те ассоциируются с рабством, "во многих случаях это просто неправда".По городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился коленом ему на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.<a href="https://ria.ru/20201020/sigal-1580526228.html"> Читайте полный текст интервью Стивена Сигала >>></a>

https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html

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миннеаполис

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, стивен сигал, миннеаполис, сша, в мире