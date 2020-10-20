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https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html
Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал
Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:26
2020-10-20T13:23
джордж флойд
стивен сигал
миннеаполис
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a>.Он подчеркнул: когда говорят, что движение Black Lives Matter хочет разрушить эти памятники, потому что те ассоциируются с рабством, "во многих случаях это просто неправда".По городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился коленом ему на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.<a href="https://ria.ru/20201020/sigal-1580526228.html"> Читайте полный текст интервью Стивена Сигала &gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html
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джордж флойд, стивен сигал, миннеаполис, сша, в мире

Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, заявил Сигал

12:26 20.10.2020 (обновлено: 13:23 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Зак Вилкинсон / Перейти в фотобанкПротестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Протестующий из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Зак Вилкинсон
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Движение Black Lives Matter имеет мало общего с жизнью темнокожих, скорее — с политическими планами террористов, которые хотят свергнуть правительство США, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.

"Я думаю, если все эти люди были настолько важны, что в их честь сделали памятники, их значение действительно монументально. Вряд ли есть логика или смысл в разрушении памятников: нельзя пытаться изменить историю, и мне не кажется, что такие настроения разделяем "мы, народ" (первые слова Конституции США. — Прим. ред.) в целом", — сказал Сигал, комментируя ситуацию со сносом памятников в США из-за заявлений Black Lives Matter о том, что монументы ассоциируются с рабством.

Он подчеркнул: когда говорят, что движение Black Lives Matter хочет разрушить эти памятники, потому что те ассоциируются с рабством, "во многих случаях это просто неправда".

"На мой взгляд, это движение имеет мало общего с жизнью темнокожих. Скорее с политическими планами террористов, которые создали террористические группировки вроде Black Lives Matter, чтобы свергнуть правительство США и разрушить страну", — считает Сигал.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 01:41
Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился коленом ему на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.
Читайте полный текст интервью Стивена Сигала >>>
 
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Джордж ФлойдСтивен СигалМиннеаполисСШАВ мире
 
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