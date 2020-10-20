https://ria.ru/20201020/sigal-1580526228.html

Стивен Сигал: демократы в США считают русских своими врагами

В 2016 году известный американский актер Стивен Сигал получил российский паспорт из рук президента РФ Владимира Путина. А в 2018 году он был назначен... РИА Новости, 20.10.2020

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россия

стивен сигал

сша

интервью

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<em>В 2016 году известный американский актер <a href="https://ria.ru/person_Stiven_Sigal" target="_blank">Стивен Сигал</a> получил российский паспорт из рук президента РФ Владимира Путина. А в 2018 году он был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В интервью РИА Новости Сигал рассказал, что думает о перспективах гуманитарного сотрудничества двух стран, о войне с памятниками, развернутой в США, и движении Black Lives Matter. Он также сообщил, какие у него планы по популяризации общей истории России и Америки, защите Байкала и обучению российских детей боевым искусствам. </em><strong>— Власти США переносят памятник Александру Баранову, основателю города Ситка в американском штате Аляска. Как этот шаг может повлиять на гуманитарные отношения между странами?</strong>— Сейчас положение дел в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">Америке</a> катастрофическое. Страна разделена, противостоящие стороны вовлечены в огромное количество разрушительных действий. На улицах нередки беспорядки, там поджигают частную и государственную собственность, разрушают важные исторические памятники. В Америке сейчас столько жестокости, разрушительных действий, что трудно сказать, может ли что-то в ближайшее время изменить ситуацию. Что касается вопроса о том, считаю ли я, что перенос или снос памятника Александру Баранову приведет к дальнейшим разногласиям между странами, мне кажется, дела в Америке сейчас настолько плохи, что ей не до того, что россияне думают о чем-то вроде этого. <strong>— Фонд Art Russe заявил, что готов купить памятник Баранову, но пока не получил ответа от властей Ситки. Есть ли у вас какая-то информация об этом?</strong>— Мне рассказывали, что, по словам Art Russe, есть люди, которые могут приобрести памятник Баранову. Но, к сожалению, я не слышал, готова ли Америка его продать. <strong>— С весны в США были снесены более 30 памятников Христофору Колумбу: движение Black Lives Matter заявляло, что они связаны с рабством и колониализмом. Повреждены также памятники Томасу Джефферсону, генералу Гранту, Джефферсону Дэвису. Власти столицы США даже рекомендовали изменить мемориалы Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона. Что вы об этом думаете?</strong>— Я думаю, если все эти люди были настолько важны, что в их честь сделали памятники, их значение действительно монументально. Вряд ли есть логика или смысл в разрушении памятников: нельзя пытаться изменить историю, и мне не кажется, что такие настроения разделяем "мы, народ" (Первые слова конституции США. – Прим. ред.) в целом. Когда говорят, что движение Black Lives Matter хочет разрушить эти памятники, потому что те ассоциируются с рабством, во многих случаях это просто неправда. На мой взгляд, это движение имеет мало общего с жизнью чернокожих. Скорее, с политическими планами террористов, которые создали террористические группировки, вроде Black Lives Matter для того, чтобы свергнуть правительство США и/или разрушить страну.<strong>— Могут ли выборы президента США повлиять на перспективы освобождения россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах, привести к этому по гуманитарным соображениям на фоне распространения COVID-19?</strong>— На мой взгляд, демократы считают русских своими врагами в целом и уж точно не будут испытывать никаких гуманных чувств к российским гражданам. Что касается заключенных, то все будет также зависеть от тяжести преступлений, от того, как долго они находятся в заключении, и того, есть ли у нас логичный и системный метод освобождения людей, к которым нет серьезных юридических или политических вопросов.<strong>— Как, по вашему мнению, президентские выборы могут повлиять на гуманитарное сотрудничество между Россией и США в целом? Может ли оно расшириться? Или наоборот? Может ли в будущем пострадать программа Фулбрайт или программа стипендий Хамфри?</strong>— Это действительно будет зависеть от того, кто победит на предстоящих выборах, от того, каковы страхи США в нынешней нестабильной обстановке. Другими словами, если после выборов в США продолжится сильнейшей хаос, думаю, в любом виде или форме ничего толкового от программ Фулбрайта или Хамфри, большинства других благотворительных организаций не будет.<strong>— Планируется ли запуск новых программ по обмену? В каких областях?</strong>— Что касается программ по обмену между США и Россией, прогресс по многим программам по обмену в это политически и эмоционально напряженное время очень маловероятен. Все что мы можем – прилагать все усилия для того, чтобы сблизить наши народы любыми возможными способами.<strong>— Одна из целей вашей деятельности — популяризация общей истории России и США. Есть ли какие-то конкретные проекты, которые вы планируете запустить в первую очередь? </strong>— Я надеюсь собрать группу очень талантливых, одаренных специалистов для работы над кинопроектами, которые бы просвещали людей во всем мире, рассказывали правду о современных событиях, о том, что происходило раньше и происходит сейчас, излагали факты, как они есть, чтобы ни одна страна не могла выборочно менять историю другой. Мы можем создать справедливую непредвзятую платформу, чтобы начать диалог, обмен мнениями и идеями.<strong>— Во время поездки в Бурятию вы рассказали, что хотите защищать озеро Байкал и обучать детей боевым искусствам. О вашем участии в проекте по защите Байкала известно. А как насчет боевых искусств? Вы откроете онлайн-школу? Или, может, на какое-то время переедете в Бурятию? </strong>— Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей – разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования. А что касается возможности обучения детей Бурятии, надеюсь, я смогу устроить, чтобы преподаватели моей школы айкидо помогали бы детям по всей Сибири через какие-то онлайн-платформы. Надеюсь, это сработает.

https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574401547.html

https://ria.ru/20200926/trump-1577800476.html

https://ria.ru/20201004/pozner-1578167029.html

https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен сигал, сша, интервью