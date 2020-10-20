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В России может появиться рабочая группа по проблемам Севера
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) может создать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены... РИА Новости, 20.10.2020
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валерий фадеев
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) может создать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены Совета и эксперты, заявил в интервью РИА Новости глава СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>. <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева&gt;&gt;&gt;</a>
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валерий фадеев, общество

В России может появиться рабочая группа по проблемам Севера

10:23 20.10.2020 (обновлено: 11:04 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили едут по автотрассе вдоль тайги после первого снегопада в Красноярском крае
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) может создать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены Совета и эксперты, заявил в интервью РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Мы начали взаимодействовать по вопросу Севера с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Если Дальний Восток в фокусе политического и общественного внимания, то Север - пока нет. Возможно, внутри СПЧ я буду создавать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены Совета и эксперты", - сообщил Фадеев.
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Валерий ФадеевОбщество
 
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