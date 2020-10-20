https://ria.ru/20201020/sever-1580595070.html

В России может появиться рабочая группа по проблемам Севера

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) может создать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены... РИА Новости, 20.10.2020

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валерий фадеев

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) может создать рабочую группу по проблемам Севера, куда войдут заинтересованные в решении этих проблем члены Совета и эксперты, заявил в интервью РИА Новости глава СПЧ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фадеев</a>. <a href="https://ria.ru/20201020/fadeev-1580519633.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Валерия Фадеева>>></a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, общество