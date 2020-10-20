https://ria.ru/20201020/samolety-1580606582.html

Эксперты объяснили, почему сейчас безопасно восстанавливать авиасообщение

Ученые и чиновники объяснили, почему восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:48

2020-10-20T13:48

2020-10-20T13:48

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Ученые и чиновники объяснили, почему восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53066.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно. По ее словам, власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились, и возобновление полетов не связано с безвыходностью ситуации для отрасли.Американские исследователи из Минобороны также пришли к выводу, что вероятность заразиться в самолете – минимальна. Исследование, проведенное на борту Боинг 777 и 767, показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.Около 99,99 процента потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха в салоне. При условии ношения масок, в среднем только 0,003 процента частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла на борту заняты.За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Они производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. При этом в каждом испытании высвобождалось 180 миллионов частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

https://ria.ru/20201019/tanzaniya-1580466005.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анна попова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)