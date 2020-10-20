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https://ria.ru/20201020/samolety-1580606582.html
Эксперты объяснили, почему сейчас безопасно восстанавливать авиасообщение
Ученые и чиновники объяснили, почему восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:48
2020-10-20T13:48
самолеты
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туризм
анна попова
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>Ученые и чиновники объяснили, почему восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53066.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно. По ее словам, власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились, и возобновление полетов не связано с безвыходностью ситуации для отрасли.Американские исследователи из Минобороны также пришли к выводу, что вероятность заразиться в самолете – минимальна. Исследование, проведенное на борту Боинг 777 и 767, показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.Около 99,99 процента потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха в салоне. При условии ношения масок, в среднем только 0,003 процента частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла на борту заняты.За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Они производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. При этом в каждом испытании высвобождалось 180 миллионов частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
https://ria.ru/20201019/tanzaniya-1580466005.html
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Новости
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самолеты, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, анна попова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

Эксперты объяснили, почему сейчас безопасно восстанавливать авиасообщение

13:48 20.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Ученые и чиновники объяснили, почему восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно, сообщает АТОР.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии безопасно. По ее словам, власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились, и возобновление полетов не связано с безвыходностью ситуации для отрасли.
"Мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете. И все этапы отсечения здоровых от инфицированных на сегодняшний день уже понятны и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным", – сказала глава Роспотребнадзора.
Американские исследователи из Минобороны также пришли к выводу, что вероятность заразиться в самолете – минимальна. Исследование, проведенное на борту Боинг 777 и 767, показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.
Около 99,99 процента потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха в салоне.
При условии ношения масок, в среднем только 0,003 процента частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла на борту заняты.
"По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком", – говорится в сообщении Росавиации.
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За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Они производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. При этом в каждом испытании высвобождалось 180 миллионов частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.
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ТуризмсамолетыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАнна ПоповаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
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