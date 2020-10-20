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Прокуратура проведет проверку из-за выловленной в Приамурье рыбы с язвами
Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в Амурской области, где рыбаки ловят рыбу с дефектами, сообщила РИА Новости старший РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:06
2020-10-20T10:06
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, где рыбаки ловят рыбу с дефектами, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по правовому обеспечению и взаимодействию со СМИ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко.Управление ветеринарии Амурской области добавляет, что "участились случаи вылова больной рыбы — покрытой язвами и коростой".
https://ria.ru/20201020/ikra-1580588957.html
амурская область
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амурская область, происшествия

Прокуратура проведет проверку из-за выловленной в Приамурье рыбы с язвами

10:06 20.10.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт - РИА Новости. Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в Амурской области, где рыбаки ловят рыбу с дефектами, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по правовому обеспечению и взаимодействию со СМИ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко.
"Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту обнаружения рыбы с внешним дефектом, запрошены документы у Росрыболовства, специалисты которого выезжали на место", - сказала Гринченко.
Управление ветеринарии Амурской области добавляет, что "участились случаи вылова больной рыбы — покрытой язвами и коростой".
"Специалисты управления призывают амурских рыбаков приносить явно больную добычу в областную ветлабораторию для проведения исследований и постановки диагноза", - говорится в сообщении.
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