https://ria.ru/20201020/ryba-1580593344.html
Прокуратура проведет проверку из-за выловленной в Приамурье рыбы с язвами
Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в Амурской области, где рыбаки ловят рыбу с дефектами, сообщила РИА Новости старший РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T10:06
2020-10-20T10:06
2020-10-20T10:06
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, где рыбаки ловят рыбу с дефектами, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора по правовому обеспечению и взаимодействию со СМИ Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вера Гринченко.Управление ветеринарии Амурской области добавляет, что "участились случаи вылова больной рыбы — покрытой язвами и коростой".
https://ria.ru/20201020/ikra-1580588957.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия