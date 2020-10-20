Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Меньше всего времени на дорогу до работы общественным транспортом тратят жители Тольятти - в среднем 33 минуты, дорога на работу на личном автомобиле быстрее всего в Сочи - в среднем 20 минут, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи работников из Москвы и Санкт-Петербурга, по 800 респондентов из других мегаполисов.
"Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Тольятти (в среднем 33 минуты), Казани (35 минут) и Ульяновска (36 минут). Дорога до работы на личном автомобиле быстрее всего в Сочи (в среднем 20 минут), Ульяновске (24 минуты) и Перми (26 минут)", - указывается в результатах.
Среднее время, которое занимает поездка на работу у москвичей, - это 46 минут на личном транспорте и больше часа (63 минуты), если передвигаться на общественном. При этом именно москвичи чаще всего выбирают общественный транспорт по пути на работу. Москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), сообщили исследователи.
Жители Северной столицы на общественном транспорте едут на работу в среднем час, на личном - чуть более 40 минут. Общественным транспортом пользуется каждый второй житель Санкт-Петербурга (51%), чуть более трети добираются до места службы на личном автомобиле (36%).
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Больше всего жителей, которые едут на работу на личном авто - в Челябинске (60%), по сравнению с прошлом годом их количество выросло на 10 процентных пунктов. Общественным транспортом сегодня там пользуются 28%. Дорога на своей машине занимает на четверть меньше времени: полчаса против 40 минут на общественном транспорте.