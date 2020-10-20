https://ria.ru/20201020/rabota-1580569272.html

Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы

Меньше всего времени на дорогу до работы общественным транспортом тратят жители Тольятти - в среднем 33 минуты, дорога на работу на личном автомобиле быстрее... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T00:12

2020-10-20T00:12

2020-10-20T00:12

авто

superjob

москва

челябинск

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Меньше всего времени на дорогу до работы общественным транспортом тратят жители Тольятти - в среднем 33 минуты, дорога на работу на личном автомобиле быстрее всего в Сочи - в среднем 20 минут, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы <a href="https://ria.ru/organization_Superjob" target="_blank">Superjob</a>, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие по 1,5 тысячи работников из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, по 800 респондентов из других мегаполисов.Среднее время, которое занимает поездка на работу у москвичей, - это 46 минут на личном транспорте и больше часа (63 минуты), если передвигаться на общественном. При этом именно москвичи чаще всего выбирают общественный транспорт по пути на работу. Москвичи мечтают, чтобы дорога на работу занимала менее получаса (в среднем 28 минут), сообщили исследователи.Жители Северной столицы на общественном транспорте едут на работу в среднем час, на личном - чуть более 40 минут. Общественным транспортом пользуется каждый второй житель Санкт-Петербурга (51%), чуть более трети добираются до места службы на личном автомобиле (36%).Больше всего жителей, которые едут на работу на личном авто - в <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинске</a> (60%), по сравнению с прошлом годом их количество выросло на 10 процентных пунктов. Общественным транспортом сегодня там пользуются 28%. Дорога на своей машине занимает на четверть меньше времени: полчаса против 40 минут на общественном транспорте.

https://ria.ru/20201003/puteshestviya-1578096671.html

москва

челябинск

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, superjob, москва, челябинск, санкт-петербург, общество