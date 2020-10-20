https://ria.ru/20201020/prigovor-1580628796.html

Суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*

Апелляционный военный суд оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети"*, сообщили РИА Новости в суде во вторник. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:02

2020-10-20T13:02

2020-10-20T13:02

пензенская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Апелляционный военный суд оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети"*, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Фигуранты и их адвокаты, находясь в здании Пензенского областного суда, участвовали в заседании по видеосвязи: судьи рассматривали дело в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> создали сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей и террористическую деятельность.Участниками структурных подразделений "Сети"* в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a> стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> Арман Сагынбаев.Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети"* к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

https://ria.ru/20200306/1568209500.html

https://ria.ru/20200622/1573179710.html

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, происшествия