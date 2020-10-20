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Суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*
Апелляционный военный суд оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети"*, сообщили РИА Новости в суде во вторник. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:02
2020-10-20T13:02
пензенская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Апелляционный военный суд оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети"*, сообщили РИА Новости в суде во вторник.Фигуранты и их адвокаты, находясь в здании Пензенского областного суда, участвовали в заседании по видеосвязи: судьи рассматривали дело в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> создали сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей и террористическую деятельность.Участниками структурных подразделений "Сети"* в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a> стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> Арман Сагынбаев.Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети"* к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.
https://ria.ru/20200306/1568209500.html
https://ria.ru/20200622/1573179710.html
пензенская область
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пензенская область, происшествия

Суд оставил в силе приговор участникам пензенского дела "Сети"*

13:02 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Апелляционный военный суд оставил в силе сроки лишения свободы фигурантам пензенского дела "Сети"*, сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Суд признал законным приговор приволжского окружного военного суда", - сказала собеседница агентства.
Фигуранты и их адвокаты, находясь в здании Пензенского областного суда, участвовали в заседании по видеосвязи: судьи рассматривали дело в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе.
Приволжский окружной военный суд 10 февраля приговорил фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 6 (Арман Сагынбаев) до 18 лет (Дмитрий Пчелинцев) в колониях общего и строгого режимов.
В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью свержение властей и террористическую деятельность.
Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев.
Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
В июне 2020 года по петербургскому делу "Сети"* к 7 и 5,5 годам колонии были приговорены Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 01:08
Дело петербургской ячейки "Сети"*
 
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