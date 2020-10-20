https://ria.ru/20201020/pensionery-1580586288.html
Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам
Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на сайте кабмина. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:20
2020-10-20T09:20
2020-10-20T09:20
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забайкальский край
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте </a>кабмина.Отмечается, что финансирование получат 12 регионов РФ - республика Коми, ХМАО, ЕАО, <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальский край</a>, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская области</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>."Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201016/pensii-1580125089.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, забайкальский край, санкт-петербург, общество