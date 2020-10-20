https://ria.ru/20201020/pensionery-1580586288.html

Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам

Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на сайте кабмина. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T09:20

2020-10-20T09:20

2020-10-20T09:20

смоленская область

забайкальский край

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте </a>кабмина.Отмечается, что финансирование получат 12 регионов РФ - республика Коми, ХМАО, ЕАО, <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальский край</a>, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская области</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>."Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201016/pensii-1580125089.html

смоленская область

забайкальский край

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, забайкальский край, санкт-петербург, общество