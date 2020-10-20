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Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам
Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на сайте кабмина. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T09:20
2020-10-20T09:20
смоленская область
забайкальский край
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте </a>кабмина.Отмечается, что финансирование получат 12 регионов РФ - республика Коми, ХМАО, ЕАО, <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальский край</a>, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленская области</a>, а также <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>."Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201016/pensii-1580125089.html
смоленская область
забайкальский край
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смоленская область, забайкальский край, санкт-петербург, общество

Правительство выделило средства на социальные доплаты пенсионерам

09:20 20.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительство России направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам, говорится на сайте кабмина.
"Более 903 миллионов рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование получат 12 регионов РФ - республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.
"Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
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