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https://ria.ru/20201020/oteli-1580706749.html
Эксперт заявил, что в России могут появиться отели для больных COVID-19
Для спасения бизнеса, помощи в борьбе с коронавирусом некоторые российские гостиницы могут перепрофилироваться в отели для зараженных коронавирусом, сообщает... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:07
2020-10-20T19:09
отели
туризм
коронавирус в россии
туризм
гостиницы
новости - туризм
прага
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Для спасения бизнеса, помощи в борьбе с коронавирусом некоторые российские гостиницы могут перепрофилироваться в отели для зараженных коронавирусом, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-rossii-mogut-poyavitsya-chumovye-oteli.html" target="_blank">сообщает</a> TourDom.ru."В некоторых регионах России не хватает мест в больницах для инфицированных. И спрос на гостиницы хотя и восстанавливается после первой волны, но не дает максимально возможную загрузку. Не исключаю, что кто-нибудь из наших 40 тысяч гостиниц решится “хайпануть” на этой теме и попробовать скопировать пример", – сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, комментируя информацию зарубежных СМИ об открытии в чешской столице отеля для "ковид-положительных" постояльцев.Четырехзвездочная гостиница в Праге сообщила накануне о начале приема гостей только со справкой о положительном результате теста на коронавирус. С начала акции в отель из 55 номеров заехали три клиента, еще 10 забронировали места. В почти бесконтактном сервисе есть дежурный врач, который может в случае необходимости организовать госпитализацию. Постояльцам разрешается выходить из номера только для общения с медиками и курьерами. По окончании проживания номер на сутки закрывается на дезинфекцию. Российский эксперт отметил, что в отечественных отелях уже предусмотрены все возможные меры для безопасного проживания даже зараженных коронавирусом. Гостиницы исполняют все предписания Роспотребнадзора, поэтому ничего особенно сложного для применения чешского опыта не потребуется. Однако такая бизнес-модель не будет массовой или высокоприбыльной. "Если у кого-то из постояльцев возникнут осложнения или случится резкое ухудшение, что часто бывает при вирусе, у отеля будут проблемы", – пояснил Прасов.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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Новости
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РИА Новости
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отели, коронавирус в россии, туризм, гостиницы, новости - туризм, прага

Эксперт заявил, что в России могут появиться отели для больных COVID-19

19:07 20.10.2020 (обновлено: 19:09 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Для спасения бизнеса, помощи в борьбе с коронавирусом некоторые российские гостиницы могут перепрофилироваться в отели для зараженных коронавирусом, сообщает TourDom.ru.
"В некоторых регионах России не хватает мест в больницах для инфицированных. И спрос на гостиницы хотя и восстанавливается после первой волны, но не дает максимально возможную загрузку. Не исключаю, что кто-нибудь из наших 40 тысяч гостиниц решится “хайпануть” на этой теме и попробовать скопировать пример", – сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, комментируя информацию зарубежных СМИ об открытии в чешской столице отеля для "ковид-положительных" постояльцев.
Четырехзвездочная гостиница в Праге сообщила накануне о начале приема гостей только со справкой о положительном результате теста на коронавирус. С начала акции в отель из 55 номеров заехали три клиента, еще 10 забронировали места. В почти бесконтактном сервисе есть дежурный врач, который может в случае необходимости организовать госпитализацию. Постояльцам разрешается выходить из номера только для общения с медиками и курьерами. По окончании проживания номер на сутки закрывается на дезинфекцию.
Российский эксперт отметил, что в отечественных отелях уже предусмотрены все возможные меры для безопасного проживания даже зараженных коронавирусом. Гостиницы исполняют все предписания Роспотребнадзора, поэтому ничего особенно сложного для применения чешского опыта не потребуется.
Однако такая бизнес-модель не будет массовой или высокоприбыльной. "Если у кого-то из постояльцев возникнут осложнения или случится резкое ухудшение, что часто бывает при вирусе, у отеля будут проблемы", – пояснил Прасов.
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