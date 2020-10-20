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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/murashko-1580622401.html
Минздрав призвал россиян ограничить соцактивность до начала вакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:34
2020-10-20T12:34
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации.Он подчеркнул, что массовая вакцинация станет одним из элементов победы над коронавирусом, но пока следует использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. На прошлой неделе регистрацию получила еще одна российская вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор". Кроме того, проходит клинические испытания препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580418237.html
Мурашко прав: ограничивая личное общение в компаниях, мы снижаем вероятность заболевания ковидом. Только вакцинировать надо сначала россиян, а потом уже продавать вакцину за границу.
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так начинали бы уже делать. Пока только идет пиар губернаторов, которые рассказывают всем, что они привились
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РИА Новости
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михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал россиян ограничить соцактивность до начала вакцинации

12:34 20.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации.
"Промышленность адаптировала свои производственные мощности, мы сейчас видим, что первые промышленные серии стали выпускаться, нам нужно сейчас выиграть определенное время", — сказал он, выступая на онлайн-форуме "Открытые инновации".
Он подчеркнул, что массовая вакцинация станет одним из элементов победы над коронавирусом, но пока следует использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.
Медицинская сестра держит в руках вакцину Гам-Ковид-Вак в процедурном кабинете поликлиники Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 09:14Распространение нового коронавируса
Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
На прошлой неделе регистрацию получила еще одна российская вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор". Кроме того, проходит клинические испытания препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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