https://ria.ru/20201020/murashko-1580622401.html

Минздрав призвал россиян ограничить соцактивность до начала вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:34

2020-10-20T12:34

2020-10-20T12:34

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> призвал россиян ограничить социальную активность и соблюдать меры профилактики COVID-19 до начала массовой вакцинации.Он подчеркнул, что массовая вакцинация станет одним из элементов победы над коронавирусом, но пока следует использовать средства индивидуальной защиты и минимизировать контакты.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> заявил, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России к концу года планируют увеличить до полутора миллиона доз.В августе российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 — "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. На прошлой неделе регистрацию получила еще одна российская вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор". Кроме того, проходит клинические испытания препарат Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/vaktsinatsiya-1580418237.html

Руслан Тлеуж Мурашко прав: ограничивая личное общение в компаниях, мы снижаем вероятность заболевания ковидом. Только вакцинировать надо сначала россиян, а потом уже продавать вакцину за границу. 12

Ольга Занкова так начинали бы уже делать. Пока только идет пиар губернаторов, которые рассказывают всем, что они привились 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество