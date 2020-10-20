Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201020/mechet-1580618305.html
В Поволжье открыли необычную мечеть
Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:11
2020-10-20T12:21
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580601783_0:48:900:554_1400x0_80_0_0_b6da1a81720235f8bc5c421aa5098969.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Церемонию открытия мечети возглавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он же провел первый намаз в новой молельне."Мечеть "Чалы Яр" приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями. Всего площадь мечети составляет 450 квадратных метров и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий", - отметили в пресс-службе духовного управления.Здание мечети рассчитано на 200 человек. Это, как отмечают в муфтияте, одна из немногих мусульманских молелен в стране, выполненных в современном стиле."Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы", - пояснили в ДУМ РТ.
https://ria.ru/20200514/1571422148.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580601783_50:0:850:600_1400x0_80_0_0_b67d7c3e2db9251af7feff84274e35d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан), набережные челны

В Поволжье открыли необычную мечеть

12:11 20.10.2020 (обновлено: 12:21 20.10.2020)
 
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТМечеть "Чаллы Яр" в Набережных Челнах
Мечеть Чаллы Яр в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Церемонию открытия мечети возглавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он же провел первый намаз в новой молельне.
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТИнтерьер мечети "Чаллы Яр" в Набережных Челнах
Интерьер мечети Чаллы Яр в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
Интерьер мечети "Чаллы Яр" в Набережных Челнах
"Мечеть "Чалы Яр" приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями. Всего площадь мечети составляет 450 квадратных метров и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий", - отметили в пресс-службе духовного управления.
Здание мечети рассчитано на 200 человек. Это, как отмечают в муфтияте, одна из немногих мусульманских молелен в стране, выполненных в современном стиле.
"Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы", - пояснили в ДУМ РТ.
Традиционный съезд мусульман Изге Болгар Жыены в Казани - РИА Новости, 1920, 14.05.2020
14 мая, 11:46Религия и мировоззрение
Районные и сельские мечети Татарстана получат финансовую помощь
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные Челны
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния