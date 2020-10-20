https://ria.ru/20201020/mechet-1580618305.html
В Поволжье открыли необычную мечеть
Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:11
2020-10-20T12:11
2020-10-20T12:21
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580601783_0:48:900:554_1400x0_80_0_0_b6da1a81720235f8bc5c421aa5098969.jpg
<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Церемонию открытия мечети возглавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он же провел первый намаз в новой молельне."Мечеть "Чалы Яр" приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями. Всего площадь мечети составляет 450 квадратных метров и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий", - отметили в пресс-службе духовного управления.Здание мечети рассчитано на 200 человек. Это, как отмечают в муфтияте, одна из немногих мусульманских молелен в стране, выполненных в современном стиле."Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы", - пояснили в ДУМ РТ.
https://ria.ru/20200514/1571422148.html
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580601783_50:0:850:600_1400x0_80_0_0_b67d7c3e2db9251af7feff84274e35d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан), набережные челны
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Церемонию открытия мечети возглавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он же провел первый намаз в новой молельне.
"Мечеть "Чалы Яр" приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями. Всего площадь мечети составляет 450 квадратных метров и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий", - отметили в пресс-службе духовного управления.
Здание мечети рассчитано на 200 человек. Это, как отмечают в муфтияте, одна из немногих мусульманских молелен в стране, выполненных в современном стиле.
"Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы", - пояснили в ДУМ РТ.