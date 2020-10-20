https://ria.ru/20201020/mechet-1580618305.html

В Поволжье открыли необычную мечеть

Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными... РИА Новости, 20.10.2020

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2020-10-20T12:11

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религия

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Мечеть "Чалы Яр" с необычным архитектурным обликом в стиле хай-тек открылась в Набережных Челнах, она приспособлена, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Церемонию открытия мечети возглавил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он же провел первый намаз в новой молельне."Мечеть "Чалы Яр" приспособлена и для верующих с ограниченными физическими возможностями. Всего площадь мечети составляет 450 квадратных метров и вмещает в себя несколько учебных классов и отдельный зал для проведения мероприятий", - отметили в пресс-службе духовного управления.Здание мечети рассчитано на 200 человек. Это, как отмечают в муфтияте, одна из немногих мусульманских молелен в стране, выполненных в современном стиле."Объект отличает необычный архитектурный облик – в отделке фасадов и интерьере здания присутствуют соответствующие стилю элементы", - пояснили в ДУМ РТ.

https://ria.ru/20200514/1571422148.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан), набережные челны