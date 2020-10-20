https://ria.ru/20201020/maslo-1580616669.html
Россиянам пообещали, что дефицита подсолнечного масла не будет
Минсельхоз РФ не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:05
2020-10-20T12:05
2020-10-20T12:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еда
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения экспорта, говорится в сообщении министерства."Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.В понедельник аналитический центр "Совэкон" сообщил, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основным фактором стал новый скачок экспортных цен. Минсельхоз в свою очередь отмечает, что высокий экспортный спрос, снижение урожая подсолнечника в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина), а также ослабление рубля приводят к существенному росту цены на подсолнечник."Это, в свою очередь, приводит к росту цены на подсолнечное масло, которое входит в число социально значимых продуктов", - указывается в сообщении. Минсельхоз также отмечает, что на сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 миллиона тонн маслосемян. Как сообщает министерство, валовый сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13,2 миллиона тонн при условии дальнейших благоприятных погодных условий в период уборки."В 2021 году планируется произвести маслосемян подсолнечника не ниже уровня 2020 года. Полученный урожай позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает Минсельхоз, одной из мер для стабилизации цен на подсолнечник на внутреннем рынке может стать введение разрешительного порядка экспорта масличных культур."Минсельхоз поддерживает возможность рассмотрения вопроса о введении данного механизма, окончательное решение будет принято по итогам обсуждения данной инициативы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Реализация семян подсолнечника на бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать биржевые финансовые инструменты по хеджированию ценовых рисков. Допуск широкого перечня участников к биржевым торгам обеспечит максимальную прозрачность ценообразования на рынке", - заключает министерство.
https://ria.ru/20201020/sakhar-1580601447.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еда, экономика
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минсельхоз
РФ не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения экспорта, говорится в сообщении министерства.
"Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.
"Министерство не прогнозирует дефицита подсолнечного масла, объемов его производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта. По прогнозу Минсельхоза, в 2020 году уровень самообеспеченности России растительным маслом составит 176,3%", - добавляет Минсельхоз.
В понедельник аналитический центр "Совэкон" сообщил, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основным фактором стал новый скачок экспортных цен. Минсельхоз в свою очередь отмечает, что высокий экспортный спрос, снижение урожая подсолнечника в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина), а также ослабление рубля приводят к существенному росту цены на подсолнечник.
"Это, в свою очередь, приводит к росту цены на подсолнечное масло, которое входит в число социально значимых продуктов", - указывается в сообщении. Минсельхоз также отмечает, что на сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 миллиона тонн маслосемян. Как сообщает министерство, валовый сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13,2 миллиона тонн при условии дальнейших благоприятных погодных условий в период уборки.
"В 2021 году планируется произвести маслосемян подсолнечника не ниже уровня 2020 года. Полученный урожай позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает Минсельхоз, одной из мер для стабилизации цен на подсолнечник на внутреннем рынке может стать введение разрешительного порядка экспорта масличных культур.
"Минсельхоз поддерживает возможность рассмотрения вопроса о введении данного механизма, окончательное решение будет принято по итогам обсуждения данной инициативы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Реализация семян подсолнечника на бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать биржевые финансовые инструменты по хеджированию ценовых рисков. Допуск широкого перечня участников к биржевым торгам обеспечит максимальную прозрачность ценообразования на рынке", - заключает министерство.