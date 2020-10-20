https://ria.ru/20201020/maslo-1580616669.html

Россиянам пообещали, что дефицита подсолнечного масла не будет

Минсельхоз РФ не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T12:05

2020-10-20T12:05

2020-10-20T12:34

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

еда

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150510/63/1505106395_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d584ec65f04e6824e1ea3489a071bc38.jpg

<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоз</a> РФ не прогнозирует дефицита подсолнечного масла в России: объемов его производства достаточно для обеспечения российского рынка и увеличения экспорта, говорится в сообщении министерства."Минсельхоз ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой", - говорится в сообщении.В понедельник аналитический центр "Совэкон" сообщил, что внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основным фактором стал новый скачок экспортных цен. Минсельхоз в свою очередь отмечает, что высокий экспортный спрос, снижение урожая подсолнечника в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина), а также ослабление рубля приводят к существенному росту цены на подсолнечник."Это, в свою очередь, приводит к росту цены на подсолнечное масло, которое входит в число социально значимых продуктов", - указывается в сообщении. Минсельхоз также отмечает, что на сегодняшний день в России убрано 84,2% площадей под подсолнечником, собрано 11,4 миллиона тонн маслосемян. Как сообщает министерство, валовый сбор подсолнечника в 2020 году с учетом экспортного потенциала прогнозируется на уровне 13,2 миллиона тонн при условии дальнейших благоприятных погодных условий в период уборки."В 2021 году планируется произвести маслосемян подсолнечника не ниже уровня 2020 года. Полученный урожай позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - добавляется в сообщении. Кроме того, продолжает Минсельхоз, одной из мер для стабилизации цен на подсолнечник на внутреннем рынке может стать введение разрешительного порядка экспорта масличных культур."Минсельхоз поддерживает возможность рассмотрения вопроса о введении данного механизма, окончательное решение будет принято по итогам обсуждения данной инициативы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Реализация семян подсолнечника на бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать биржевые финансовые инструменты по хеджированию ценовых рисков. Допуск широкого перечня участников к биржевым торгам обеспечит максимальную прозрачность ценообразования на рынке", - заключает министерство.

https://ria.ru/20201020/sakhar-1580601447.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еда, экономика