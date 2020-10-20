Главу британского минздрава застали за ездой без маски
15:34 20.10.2020 (обновлено: 15:42 20.10.2020)
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 20 окт - РИА Новости, Мария Табак. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок был сфотографирован журналистами сидящим без маски во время поездки на служебном автомобиле с водителем, после чего на него обрушилась волна критики в соцсетях.
Фото министра без маски было опубликовано в британских таблоидах. Формально министр закон не нарушал: маски обязательны в общественном транспорте и такси, но не в служебных автомобилях. Тем не менее, премьер-министр Борис Джонсон в конце сентября порекомендовал членам правительства закрывать лицо и в служебных машинах, подчеркнув, что все автомобили снабжены масками.
Matt Hancock has been photographed in a chauffeur driven car without a mask.— The Conservative Party #StayAway ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@TheBigCons) October 19, 2020
Speaking in his own defense Matt said “It wasn’t that I didn’t have a mask. It was that I had an Australia style mask.” pic.twitter.com/QoCUrwXenr
На Хэнкока, выступающего за жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса, ожидаемо обрушилась волна критики в соцсетях. Его обвиняют в непоследовательности, в пренебрежении здоровьем водителя и в безответственности.
На этой неделе также появились публикации о том, что Хэнкок якобы был среди депутатов, нарушивших табу на распитие алкогольных напитков в парламенте после 10 часов вечера.
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