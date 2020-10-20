https://ria.ru/20201020/maska-1580668666.html

Главу британского минздрава застали за ездой без маски

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок был сфотографирован журналистами сидящим без маски во время поездки на служебном автомобиле с водителем,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:34

2020-10-20T15:34

2020-10-20T15:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 20 окт - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> Мэтт Хэнкок был сфотографирован журналистами сидящим без маски во время поездки на служебном автомобиле с водителем, после чего на него обрушилась волна критики в соцсетях.Фото министра без маски было опубликовано в британских таблоидах. Формально министр закон не нарушал: маски обязательны в общественном транспорте и такси, но не в служебных автомобилях. Тем не менее, премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> в конце сентября порекомендовал членам правительства закрывать лицо и в служебных машинах, подчеркнув, что все автомобили снабжены масками.На Хэнкока, выступающего за жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса, ожидаемо обрушилась волна критики в соцсетях. Его обвиняют в непоследовательности, в пренебрежении здоровьем водителя и в безответственности.На этой неделе также появились публикации о том, что Хэнкок якобы был среди депутатов, нарушивших табу на распитие алкогольных напитков в парламенте после 10 часов вечера. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200325/1569064665.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, борис джонсон, великобритания, в мире