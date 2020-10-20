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Малышева объяснила, как "убивает" сидение дома
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи программы "Жить здорово!" перечислила негативные последствия постоянного сидения дома. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:05
2020-10-20T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> в эфире передачи программы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ef8ssJ7nqPY" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Жить здорово!"</a> перечислила негативные последствия постоянного сидения дома. Она объяснила, что у людей, слишком долго не бывающих на свежем воздухе, неизбежно снижается иммунитет. Когда человек мало двигается, он рискует заработать заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркт. Также долгое сидение дома может негативно сказаться на работе легких, добавила врач. Малышева не первый раз призывает своих зрителей и подписчиков гулять на свежем воздухе, даже несмотря на пандемию коронавируса. На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/20201013/malysheva-1579608556.html" target="_blank">она прогулялась по центру Москвы с пожилой матерью</a> и опубликовала видео в Instagram. Многих комментаторов возмутило, что на протяжении всего видео ни на ведущей, ни на ее 87-летней родительнице нет ни масок, ни перчаток. В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье, общество

Малышева объяснила, как "убивает" сидение дома

17:05 20.10.2020 (обновлено: 17:11 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи программы "Жить здорово!" перечислила негативные последствия постоянного сидения дома.
Она объяснила, что у людей, слишком долго не бывающих на свежем воздухе, неизбежно снижается иммунитет. Когда человек мало двигается, он рискует заработать заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркт. Также долгое сидение дома может негативно сказаться на работе легких, добавила врач.

"Поэтому сегодня мы говорим: вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете ", — сказала она.

Малышева не первый раз призывает своих зрителей и подписчиков гулять на свежем воздухе, даже несмотря на пандемию коронавируса. На прошлой неделе она прогулялась по центру Москвы с пожилой матерью и опубликовала видео в Instagram.
Многих комментаторов возмутило, что на протяжении всего видео ни на ведущей, ни на ее 87-летней родительнице нет ни масок, ни перчаток. В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.
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