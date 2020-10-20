https://ria.ru/20201020/malysheva-1580689459.html

Малышева объяснила, как "убивает" сидение дома

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи программы "Жить здорово!" перечислила негативные последствия постоянного сидения дома. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:05

2020-10-20T17:11

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елена малышева

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank">Елена Малышева</a> в эфире передачи программы <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ef8ssJ7nqPY" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Жить здорово!"</a> перечислила негативные последствия постоянного сидения дома. Она объяснила, что у людей, слишком долго не бывающих на свежем воздухе, неизбежно снижается иммунитет. Когда человек мало двигается, он рискует заработать заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркт. Также долгое сидение дома может негативно сказаться на работе легких, добавила врач. Малышева не первый раз призывает своих зрителей и подписчиков гулять на свежем воздухе, даже несмотря на пандемию коронавируса. На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/20201013/malysheva-1579608556.html" target="_blank">она прогулялась по центру Москвы с пожилой матерью</a> и опубликовала видео в Instagram. Многих комментаторов возмутило, что на протяжении всего видео ни на ведущей, ни на ее 87-летней родительнице нет ни масок, ни перчаток. В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.

https://ria.ru/20201009/serdtse-1579058080.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье, общество