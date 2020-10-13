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https://ria.ru/20201013/malysheva-1579608556.html
Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков
Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:34
2020-10-13T17:57
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
елена малышева
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva" target="_blank">Елена Малышева</a> прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков. Малышева опубликовала в инстаграме видео, как они с 87-летней родительницей, которая перенесла порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе. "Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами", — призвала подписчиков врач. Комментаторов смутило, что на протяжении всего видео ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток."Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго, и это правильно", — присоединилась shukenova.roza. "А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?" — спросила pletneva343. "А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают, кому 65+", — удивилась albina_velikockaya.В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать."Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет", — пояснила врач.Она также заявила, что случаев повторного заражения коронавирусом в мире не выявлено. Сообщения о губернаторе Тувы, который заболел COVID-19 повторно, она не прокомментировала.
https://ria.ru/20201007/malysheva-1578608526.html
https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html
Никогда не считал ее доктором...
44
Зря её ругают. Пусть ходит, не мешайте, ради Бога!
43
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева

Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков

16:34 13.10.2020 (обновлено: 17:57 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков.
Малышева опубликовала в инстаграме видео, как они с 87-летней родительницей, которая перенесла порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе.
"Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами", — призвала подписчиков врач.
Комментаторов смутило, что на протяжении всего видео ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток.

"А в ГУМе почему без маски? И вы, и мама? Опять двойные стандарты? В обычных магазинах кассиры с остервенением кричат про маски, Роспотребнадзор вводит штрафы. Почему вы подаете пример неуважения к людям?" — поинтересовалась novikovanatalia636.

"Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго, и это правильно", — присоединилась shukenova.roza.
"А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?" — спросила pletneva343.
"А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают, кому 65+", — удивилась albina_velikockaya.
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В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать.
"Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет", — пояснила врач.
Она также заявила, что случаев повторного заражения коронавирусом в мире не выявлено. Сообщения о губернаторе Тувы, который заболел COVID-19 повторно, она не прокомментировала.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена Малышева
 
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