https://ria.ru/20201013/malysheva-1579608556.html

Прогулявшаяся без маски Малышева возмутила подписчиков

Врач и телеведущая Елена Малышева прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:34

2020-10-13T16:34

2020-10-13T17:57

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

елена малышева

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущая <a href="https://ria.ru/person_elena-malysheva" target="_blank">Елена Малышева</a> прогулялась вместе с пожилой матерью без масок и подверглась критике от своих подписчиков. Малышева опубликовала в инстаграме видео, как они с 87-летней родительницей, которая перенесла порок сердца, легочную гипертензию и COVID-19, гуляют на Красной площади и в ГУМе. "Гуляйте с родителями, как когда-то они гуляли с нами", — призвала подписчиков врач. Комментаторов смутило, что на протяжении всего видео ни на Малышевой, ни на ее пожилой маме нет ни масок, ни перчаток."Прекрасные мама и дочь! Но маски обязательны. У нас вот строго, и это правильно", — присоединилась shukenova.roza. "А почему мама без маски, ведь повторное заражение возможно?" — спросила pletneva343. "А как же возраст 65+? И без масок? В театре всех вылавливают, кому 65+", — удивилась albina_velikockaya.В ответ на это Малышева заявила, что на улице маски не нужны, а ее матери с легочной гипертензией вообще нельзя их использовать."Моя мама переболела коронавирусом, она не представляет угрозы для других, ей не страшны больные, у нее легочная гипертензия. Маска ее просто убьет", — пояснила врач.Она также заявила, что случаев повторного заражения коронавирусом в мире не выявлено. Сообщения о губернаторе Тувы, который заболел COVID-19 повторно, она не прокомментировала.

https://ria.ru/20201007/malysheva-1578608526.html

https://ria.ru/20201009/maski-1578913840.html

n.raevskiy Никогда не считал ее доктором... 44

Александр Аникин Зря её ругают. Пусть ходит, не мешайте, ради Бога! 43

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева