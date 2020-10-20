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https://ria.ru/20201020/magistral-1580733130.html
РЖД обсуждают строительство скоростной магистрали в Гамбург через Минск
РЖД с российской стороны начинает прорабатывать вопрос технико-экономического обоснования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:16
2020-10-20T21:16
союзное государство
ржд
григорий рапота
москва
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> с российской стороны начинает прорабатывать вопрос технико-экономического обоснования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургом</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hamburg/" target="_blank" data-auto="true">Гамбургом</a> через <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, заявил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."У нас сейчас номинированы от российской стороны в качестве бизнес структуры "Российские железные дороги", они сейчас уже начинают прорабатывать, так сказать, вопрос технико-экономического обоснования. По крайней мере, в начале этого пути. Нам нужно определиться с партнером на белорусской стороне, на польской, на немецкой стороне. Примерные прикидки есть", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров союзного государства.По его словам, проект является геополитическим и имеет очень серьезные положительные последствия экономического и социального характера."Нужны принятия политических решений, основанных на экономических выкладках, а их пока еще нет, так называемое технико-экономическое обоснование. Сегодня мы как раз об этом говорили", — добавил Рапота.Как отмечал ранее заместитель госсекретаря Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kubrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кубрин</a>, обсуждение строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск ведется на самом высоком уровне в РФ и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Как говорил Рапота, существует большой интерес инвесторов к строительству такой ВСМ. Он отмечал, что проект будет носить корпоративный характер, а не бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. РЖД в настоящее время занимаются подготовкой к реализации проекта строительства ВСМ между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и Петербургом.
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ржд, григорий рапота, москва, минск, белоруссия

РЖД обсуждают строительство скоростной магистрали в Гамбург через Минск

21:16 20.10.2020
 
© Компания "Скоростные магистрали" / Перейти в фотобанкКонцепт высокоскоростного поезда
Концепт высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Компания "Скоростные магистрали"
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. РЖД с российской стороны начинает прорабатывать вопрос технико-экономического обоснования строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"У нас сейчас номинированы от российской стороны в качестве бизнес структуры "Российские железные дороги", они сейчас уже начинают прорабатывать, так сказать, вопрос технико-экономического обоснования. По крайней мере, в начале этого пути. Нам нужно определиться с партнером на белорусской стороне, на польской, на немецкой стороне. Примерные прикидки есть", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров союзного государства.
По его словам, проект является геополитическим и имеет очень серьезные положительные последствия экономического и социального характера.
"Нужны принятия политических решений, основанных на экономических выкладках, а их пока еще нет, так называемое технико-экономическое обоснование. Сегодня мы как раз об этом говорили", — добавил Рапота.
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Как отмечал ранее заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, обсуждение строительства ВСМ между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск ведется на самом высоком уровне в РФ и Белоруссии. Как говорил Рапота, существует большой интерес инвесторов к строительству такой ВСМ. Он отмечал, что проект будет носить корпоративный характер, а не бюджетный, ВСМ будет грузо-пассажирской.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. РЖД в настоящее время занимаются подготовкой к реализации проекта строительства ВСМ между Москвой и Петербургом.
 
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Союзное государствоРЖДГригорий РапотаМоскваМинскБелоруссия
 
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