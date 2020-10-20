https://ria.ru/20201020/lvy-1580144150.html

В ЮАР сняли на видео страшно рычащую львицу

В национальном парке Крюгера туристы сняли на видео львицу, издающую страшные звуки, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T02:08

2020-10-20T02:08

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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>В национальном парке Крюгера туристы сняли на видео львицу, издающую страшные звуки, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54sz_2f0za4" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.В ролике, опубликованном в соцсети, видно, как хищница лежит рядом со львом прямо у дороги, по которой путешественники ездят на сафари, и громко рычит.Некоторые комментаторы написали, что животное издает ужасающие низкие звуки, а другие сравнили их с песней.

https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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