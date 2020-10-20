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https://ria.ru/20201020/lvy-1580144150.html
В ЮАР сняли на видео страшно рычащую львицу
В национальном парке Крюгера туристы сняли на видео львицу, издающую страшные звуки, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:08
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туризм
туризм
львы
новости - туризм
юар
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<strong>МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. </strong>В национальном парке Крюгера туристы сняли на видео львицу, издающую страшные звуки, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=54sz_2f0za4" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.В ролике, опубликованном в соцсети, видно, как хищница лежит рядом со львом прямо у дороги, по которой путешественники ездят на сафари, и громко рычит.Некоторые комментаторы написали, что животное издает ужасающие низкие звуки, а другие сравнили их с песней.
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туризм, львы, новости - туризм, юар

В ЮАР сняли на видео страшно рычащую львицу

02:08 20.10.2020 (обновлено: 02:26 20.10.2020)
 
© Фото : Oklahoma City Zoo/Mandi SorensonЛьвица с гривой в Oklahoma City Zoo
Львица с гривой в Oklahoma City Zoo - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : Oklahoma City Zoo/Mandi Sorenson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. В национальном парке Крюгера туристы сняли на видео львицу, издающую страшные звуки, сообщает пресс-служба заповедника.
В ролике, опубликованном в соцсети, видно, как хищница лежит рядом со львом прямо у дороги, по которой путешественники ездят на сафари, и громко рычит.
Некоторые комментаторы написали, что животное издает ужасающие низкие звуки, а другие сравнили их с песней.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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ТуризмТуризмЛьвыНовости - ТуризмЮАР
 
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