Сенатор назвала заявление Зеленского о возвращении Крыма утопией
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Приоритет президента Украины Владимира Зеленского, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский заявил, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.
"Очевидно, что это заявление Зеленского носит характер навязанной украинцам практической интеграции страны в орбиту западных политический интересов, без учета геополитической реальности и интересов самой Украины. Политическая утопия Зеленского характеризуется не только неосознанностью внешнеполитических процессов", - сказала Ковитиди.
По ее словам, украинской власти необходимо в кратчайшие сроки вспомнить о своем народе, здоровье и экономике.
"В противном случае в стране могут наступить катастрофические последствия… Ведь утопия категорически не переносит настоящего. Она может существовать либо только в прошлом, либо только в будущем, а чем и главное как жить рядовым украинцам сегодня, где лечиться, что кушать, как зарабатывать - на этот вопрос ответа нет ни у США, ни у ЕС, ни тем более у группы Зеленского", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, украинским властям пора прекратить прикрываться заведомо проигрышным для Украины фиговым листом крымских амбиций.
"Украинский народ – наш братский народ и во всех глупостях своих гетманов разберется сам", - почеркнула Ковитиди.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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