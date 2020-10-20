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Сенатор назвала заявление Зеленского о возвращении Крыма утопией
Приоритет президента Украины Владимира Зеленского, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T17:24
2020-10-20T17:24
россия
ольга ковитиди
совет федерации рф
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Приоритет президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a>.Ранее Зеленский заявил, что мир в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами."Очевидно, что это заявление Зеленского носит характер навязанной украинцам практической интеграции страны в орбиту западных политический интересов, без учета геополитической реальности и интересов самой Украины. Политическая утопия Зеленского характеризуется не только неосознанностью внешнеполитических процессов", - сказала Ковитиди.По ее словам, украинской власти необходимо в кратчайшие сроки вспомнить о своем народе, здоровье и экономике."В противном случае в стране могут наступить катастрофические последствия… Ведь утопия категорически не переносит настоящего. Она может существовать либо только в прошлом, либо только в будущем, а чем и главное как жить рядовым украинцам сегодня, где лечиться, что кушать, как зарабатывать - на этот вопрос ответа нет ни у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ни у ЕС, ни тем более у группы Зеленского", - подчеркнула сенатор.По ее словам, украинским властям пора прекратить прикрываться заведомо проигрышным для Украины фиговым листом крымских амбиций."Украинский народ – наш братский народ и во всех глупостях своих гетманов разберется сам", - почеркнула Ковитиди.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html
https://ria.ru/20200910/krym-1577046087.html
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россия
республика крым
украина
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россия, ольга ковитиди, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Сенатор назвала заявление Зеленского о возвращении Крыма утопией

17:24 20.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Приоритет президента Украины Владимира Зеленского, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
Ранее Зеленский заявил, что мир в Донбассе и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами.
"Очевидно, что это заявление Зеленского носит характер навязанной украинцам практической интеграции страны в орбиту западных политический интересов, без учета геополитической реальности и интересов самой Украины. Политическая утопия Зеленского характеризуется не только неосознанностью внешнеполитических процессов", - сказала Ковитиди.
По ее словам, украинской власти необходимо в кратчайшие сроки вспомнить о своем народе, здоровье и экономике.
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"В противном случае в стране могут наступить катастрофические последствия… Ведь утопия категорически не переносит настоящего. Она может существовать либо только в прошлом, либо только в будущем, а чем и главное как жить рядовым украинцам сегодня, где лечиться, что кушать, как зарабатывать - на этот вопрос ответа нет ни у США, ни у ЕС, ни тем более у группы Зеленского", - подчеркнула сенатор.
По ее словам, украинским властям пора прекратить прикрываться заведомо проигрышным для Украины фиговым листом крымских амбиций.
"Украинский народ – наш братский народ и во всех глупостях своих гетманов разберется сам", - почеркнула Ковитиди.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияОльга КовитидиСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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