https://ria.ru/20201020/krym-1580695006.html

Сенатор назвала заявление Зеленского о возвращении Крыма утопией

Приоритет президента Украины Владимира Зеленского, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона Ольга... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T17:24

2020-10-20T17:24

2020-10-20T17:24

россия

ольга ковитиди

совет федерации рф

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости.</strong> Приоритет президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, связанный с "возвращением" Крыма, является утопией, заявила РИА Новости сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a>.Ранее Зеленский заявил, что мир в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и "возвращение" Крыма являются его ключевыми приоритетами."Очевидно, что это заявление Зеленского носит характер навязанной украинцам практической интеграции страны в орбиту западных политический интересов, без учета геополитической реальности и интересов самой Украины. Политическая утопия Зеленского характеризуется не только неосознанностью внешнеполитических процессов", - сказала Ковитиди.По ее словам, украинской власти необходимо в кратчайшие сроки вспомнить о своем народе, здоровье и экономике."В противном случае в стране могут наступить катастрофические последствия… Ведь утопия категорически не переносит настоящего. Она может существовать либо только в прошлом, либо только в будущем, а чем и главное как жить рядовым украинцам сегодня, где лечиться, что кушать, как зарабатывать - на этот вопрос ответа нет ни у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, ни у ЕС, ни тем более у группы Зеленского", - подчеркнула сенатор.По ее словам, украинским властям пора прекратить прикрываться заведомо проигрышным для Украины фиговым листом крымских амбиций."Украинский народ – наш братский народ и во всех глупостях своих гетманов разберется сам", - почеркнула Ковитиди.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201020/krym-1580583086.html

https://ria.ru/20200910/krym-1577046087.html

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россия

республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга ковитиди, совет федерации рф, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире