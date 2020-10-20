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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580637282.html
Вирусолог: рост числа больных COVID россиян остановится до конца октября
Рост числа новых случаев коронавируса в РФ остановится до конца октября, текущие показатели не являются катастрофой, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T13:41
2020-10-20T14:00
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Рост числа новых случаев коронавируса в РФ остановится до конца октября, текущие показатели не являются катастрофой, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ превысило 16 тысяч, всего заразились 1 431 635 человек. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 4 999, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 695, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 426.На уточняющий вопрос, нужны ли еще более жесткие ограничения, эксперт не решился давать рекомендаций."Вопрос о жестких мерах решает власть на основе нескольких показателей: как идет развитие инфекции, насколько это опасно. Но также вопросы с экономикой есть, если меры будут усилены, и как будет реагировать население", - отметил Альтштейн.По словам вирусолога, текущие числа заражений "самые высокие", "рекорд". "Но знаете, 15-16 тысяч для такой страны, как Россия, или 5-4,5 тысячи для такого города, как Москва, - это что, катастрофа? Нет. Ну, растет, мы можем только констатировать. Еще подрастет, а потом остановится", - прокомментировал новые данные Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Вирусолог: рост числа больных COVID россиян остановится до конца октября

13:41 20.10.2020 (обновлено: 14:00 20.10.2020)
 
© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рост числа новых случаев коронавируса в РФ остановится до конца октября, текущие показатели не являются катастрофой, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее оперштаб сообщил, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ превысило 16 тысяч, всего заразились 1 431 635 человек. Наибольшее количество зафиксировано в Москве – 4 999, Санкт-Петербурге – 695, Подмосковье – 426.
"Я думаю, что до конца месяца остановится рост", - считает Альтштейн.
На уточняющий вопрос, нужны ли еще более жесткие ограничения, эксперт не решился давать рекомендаций.
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"Вопрос о жестких мерах решает власть на основе нескольких показателей: как идет развитие инфекции, насколько это опасно. Но также вопросы с экономикой есть, если меры будут усилены, и как будет реагировать население", - отметил Альтштейн.
По словам вирусолога, текущие числа заражений "самые высокие", "рекорд". "Но знаете, 15-16 тысяч для такой страны, как Россия, или 5-4,5 тысячи для такого города, как Москва, - это что, катастрофа? Нет. Ну, растет, мы можем только констатировать. Еще подрастет, а потом остановится", - прокомментировал новые данные Альтштейн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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