https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580637282.html

Вирусолог: рост числа больных COVID россиян остановится до конца октября

Рост числа новых случаев коронавируса в РФ остановится до конца октября, текущие показатели не являются катастрофой, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T13:41

2020-10-20T13:41

2020-10-20T14:00

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Рост числа новых случаев коронавируса в РФ остановится до конца октября, текущие показатели не являются катастрофой, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее оперштаб сообщил, что число выявленных за сутки случаев COVID-19 в РФ превысило 16 тысяч, всего заразились 1 431 635 человек. Наибольшее количество зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> – 4 999, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> – 695, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> – 426.На уточняющий вопрос, нужны ли еще более жесткие ограничения, эксперт не решился давать рекомендаций."Вопрос о жестких мерах решает власть на основе нескольких показателей: как идет развитие инфекции, насколько это опасно. Но также вопросы с экономикой есть, если меры будут усилены, и как будет реагировать население", - отметил Альтштейн.По словам вирусолога, текущие числа заражений "самые высокие", "рекорд". "Но знаете, 15-16 тысяч для такой страны, как Россия, или 5-4,5 тысячи для такого города, как Москва, - это что, катастрофа? Нет. Ну, растет, мы можем только констатировать. Еще подрастет, а потом остановится", - прокомментировал новые данные Альтштейн.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580578315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество