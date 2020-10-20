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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580573535.html
Эксперт рассказал, сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19
Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли будет доступна в Великобритании до весны 2021 года РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:54
2020-10-20T02:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
ланкашир
уэльс
великобритания
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли будет доступна в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> до весны 2021 года и даже при ее появлении маловероятно, что COVID-19 исчезнет полностью, сообщает телеканал <a href="https://news.sky.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.По данным телеканала, выступая в комитете британского парламента, Валланс указал, что единственным инфекционным заболеванием, которое человечеству удалось полностью ликвидировать, является оспа. Что касается коронавируса, борьба с ним в будущем станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом, считает советник британского правительства."Очевидно, что по мере улучшения управляемости с появлением вакцинации..., это начнет больше походить на ежегодный грипп", - отметил Валланс, добавив, что "вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер".В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльса</a> объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, более строгие карантинные меры введены в <a href="http://ria.ru/location_Liverpool/" target="_blank" data-auto="true">Ливерпуле</a> и графстве <a href="http://ria.ru/location_Lancashire/" target="_blank" data-auto="true">Ланкашир</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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ланкашир
уэльс
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коронавирус covid-19, борис джонсон, ланкашир, уэльс, великобритания, лондон, в мире

Эксперт рассказал, сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19

02:54 20.10.2020
 
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Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли будет доступна в Великобритании до весны 2021 года и даже при ее появлении маловероятно, что COVID-19 исчезнет полностью, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, выступая в комитете британского парламента, Валланс указал, что единственным инфекционным заболеванием, которое человечеству удалось полностью ликвидировать, является оспа. Что касается коронавируса, борьба с ним в будущем станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом, считает советник британского правительства.
"Я думаю, что маловероятно, что у нас появится действительно стерилизующая вакцина, которая полностью остановит инфекцию", - сказал Валланс, предупредив, что, по его мнению, также маловероятно, что вакцина будет доступна для "любого рода широкого общественного применения" по крайней мере до весны 2021 года.
"Очевидно, что по мере улучшения управляемости с появлением вакцинации..., это начнет больше походить на ежегодный грипп", - отметил Валланс, добавив, что "вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер".
В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти Уэльса объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.
С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в Лондоне, более строгие карантинные меры введены в Ливерпуле и графстве Ланкашир.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонЛанкаширУэльсВеликобританияЛондонВ мире
 
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