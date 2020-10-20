https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580573535.html
Эксперт рассказал, сможет ли вакцина избавить мир от COVID-19
Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли будет доступна в Великобритании до весны 2021 года РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T02:54
2020-10-20T02:54
2020-10-20T02:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
ланкашир
уэльс
великобритания
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли будет доступна в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> до весны 2021 года и даже при ее появлении маловероятно, что COVID-19 исчезнет полностью, сообщает телеканал <a href="https://news.sky.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.По данным телеканала, выступая в комитете британского парламента, Валланс указал, что единственным инфекционным заболеванием, которое человечеству удалось полностью ликвидировать, является оспа. Что касается коронавируса, борьба с ним в будущем станет больше похожа на борьбу с сезонным гриппом, считает советник британского правительства."Очевидно, что по мере улучшения управляемости с появлением вакцинации..., это начнет больше походить на ежегодный грипп", - отметил Валланс, добавив, что "вполне вероятно, что эта болезнь будет циркулировать и носить эндемический характер".В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти <a href="http://ria.ru/location_Wales/" target="_blank" data-auto="true">Уэльса</a> объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.С 17 октября в силу вступили более жесткие ограничения в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a>, более строгие карантинные меры введены в <a href="http://ria.ru/location_Liverpool/" target="_blank" data-auto="true">Ливерпуле</a> и графстве <a href="http://ria.ru/location_Lancashire/" target="_blank" data-auto="true">Ланкашир</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, борис джонсон, ланкашир, уэльс, великобритания, лондон, в мире