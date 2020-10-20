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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201020/kondrovo-1580662597.html
В Калужской области планируют создать ТОСЭР "Кондрово"
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в Калужской области, в ближайшее... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T15:11
2020-10-20T15:11
калужская область
россия
владислав шапша
юрий трутнев
калужская область
экономика
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<strong>КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, в ближайшее время туда планируется вложить 2,7 миллиарда рублей инвестиций, сообщило правительство региона.Губернатор Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> принял участие в заседании в режиме видеоконференции межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах России под председательством вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Трутнева</a>.Шапша рассказал, что в перечень моногородов России в регионе включены три: Сосенский, Кондрово и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой на данный момент реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей. До конца года планируется подписать еще одно соглашение на 300 миллионов рублей."Что касается территории опережающего развития, уже подписали с инвесторами пять соглашений о намерениях и еще три компании ждут решения о создании. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - подчеркнул он.В заседании межведомственной рабочей группы также приняли участие представители трех потенциальных резидентов ТОСЭР "Кондрово". В их намерениях - изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.Владислав Шапша в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале отметил, что для Кондрово этот проект очень важен. "Он позволит диверсифицировать экономику моногорода и создать дополнительные рабочие места в новых отраслях, не связанных с градообразующими предприятиями. Несколько раз был в Дзержинском районе с рабочими поездками, встречался с жителями, знаю, что их волнует вопрос стабильности на рынке труда", - написал губернатор.
https://ria.ru/20201013/mediki-1579561683.html
https://ria.ru/20201014/kaluga-1579838779.html
https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html
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россия, владислав шапша, юрий трутнев, калужская область, экономика

В Калужской области планируют создать ТОСЭР "Кондрово"

15:11 20.10.2020
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в Калужской области, в ближайшее время туда планируется вложить 2,7 миллиарда рублей инвестиций, сообщило правительство региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании в режиме видеоконференции межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах России под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.
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Шапша рассказал, что в перечень моногородов России в регионе включены три: Сосенский, Кондрово и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой на данный момент реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей. До конца года планируется подписать еще одно соглашение на 300 миллионов рублей.

"Подобный проект мы планируем реализовать и в городе Кондрово. Включаем город в мероприятия национальных проектов, региональных программ, развиваем городскую среду, начали строить новое здание школы на 1 тысячу мест, поддерживаем инфраструктуру для бизнеса", - сообщил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

"Что касается территории опережающего развития, уже подписали с инвесторами пять соглашений о намерениях и еще три компании ждут решения о создании. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - подчеркнул он.
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В заседании межведомственной рабочей группы также приняли участие представители трех потенциальных резидентов ТОСЭР "Кондрово". В их намерениях - изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.

"Рассмотрев предложения главы региона и потенциальных инвесторов, вице-премьер Юрий Трутнев поддержал заявку о создании территории опережающего социально-экономического развития "Кондрово" в Калужской области", - сообщает правительство региона.

Владислав Шапша в своем Telegram-канале отметил, что для Кондрово этот проект очень важен. "Он позволит диверсифицировать экономику моногорода и создать дополнительные рабочие места в новых отраслях, не связанных с градообразующими предприятиями. Несколько раз был в Дзержинском районе с рабочими поездками, встречался с жителями, знаю, что их волнует вопрос стабильности на рынке труда", - написал губернатор.
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Калужская областьРоссияВладислав ШапшаЮрий ТрутневКалужская областьЭкономика
 
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