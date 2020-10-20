https://ria.ru/20201020/kondrovo-1580662597.html

В Калужской области планируют создать ТОСЭР "Кондрово"

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в Калужской области, в ближайшее... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T15:11

2020-10-20T15:11

2020-10-20T15:11

калужская область

россия

владислав шапша

юрий трутнев

калужская область

экономика

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<strong>КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, в ближайшее время туда планируется вложить 2,7 миллиарда рублей инвестиций, сообщило правительство региона.Губернатор Калужской области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> принял участие в заседании в режиме видеоконференции межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах России под председательством вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Трутнева</a>.Шапша рассказал, что в перечень моногородов России в регионе включены три: Сосенский, Кондрово и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой на данный момент реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей. До конца года планируется подписать еще одно соглашение на 300 миллионов рублей."Что касается территории опережающего развития, уже подписали с инвесторами пять соглашений о намерениях и еще три компании ждут решения о создании. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - подчеркнул он.В заседании межведомственной рабочей группы также приняли участие представители трех потенциальных резидентов ТОСЭР "Кондрово". В их намерениях - изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.Владислав Шапша в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале отметил, что для Кондрово этот проект очень важен. "Он позволит диверсифицировать экономику моногорода и создать дополнительные рабочие места в новых отраслях, не связанных с градообразующими предприятиями. Несколько раз был в Дзержинском районе с рабочими поездками, встречался с жителями, знаю, что их волнует вопрос стабильности на рынке труда", - написал губернатор.

https://ria.ru/20201013/mediki-1579561683.html

https://ria.ru/20201014/kaluga-1579838779.html

https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав шапша, юрий трутнев, калужская область, экономика