В Калужской области планируют создать ТОСЭР "Кондрово"
КАЛУГА, 20 окт – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал создание территории опережающего социально-экономического развития в городе Кондрово в Калужской области, в ближайшее время туда планируется вложить 2,7 миллиарда рублей инвестиций, сообщило правительство региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании в режиме видеоконференции межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах России под председательством вице-премьера РФ Юрия Трутнева.
Шапша рассказал, что в перечень моногородов России в регионе включены три: Сосенский, Кондрово и Ермолино. В Сосенском уже создана ТОСЭР, в которой на данный момент реализуют проекты три резидента с общим объемом инвестиций в 600 миллионов рублей. До конца года планируется подписать еще одно соглашение на 300 миллионов рублей.
"Подобный проект мы планируем реализовать и в городе Кондрово. Включаем город в мероприятия национальных проектов, региональных программ, развиваем городскую среду, начали строить новое здание школы на 1 тысячу мест, поддерживаем инфраструктуру для бизнеса", - сообщил губернатор, слова которого приводятся в сообщении.
"Что касается территории опережающего развития, уже подписали с инвесторами пять соглашений о намерениях и еще три компании ждут решения о создании. Только по уже заключенным соглашениям планируется 2,7 миллиарда рублей инвестиций. Город получит около 700 рабочих мест, которые не связаны с деятельностью градообразующих предприятий", - подчеркнул он.
В заседании межведомственной рабочей группы также приняли участие представители трех потенциальных резидентов ТОСЭР "Кондрово". В их намерениях - изготовление промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, строительство завода светодиодных видеоэкранов, производство кофе и бакалейных товаров.
"Рассмотрев предложения главы региона и потенциальных инвесторов, вице-премьер Юрий Трутнев поддержал заявку о создании территории опережающего социально-экономического развития "Кондрово" в Калужской области", - сообщает правительство региона.
Владислав Шапша в своем Telegram-канале отметил, что для Кондрово этот проект очень важен. "Он позволит диверсифицировать экономику моногорода и создать дополнительные рабочие места в новых отраслях, не связанных с градообразующими предприятиями. Несколько раз был в Дзержинском районе с рабочими поездками, встречался с жителями, знаю, что их волнует вопрос стабильности на рынке труда", - написал губернатор.