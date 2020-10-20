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https://ria.ru/20201020/komissiya-1580680976.html
Опубликован состав комиссии Совбеза по защите от новых инфекций
Вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко стали заместителями председателя комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T16:26
2020-10-20T16:26
россия
валерий фальков
юрий аверьянов
александр сергеев (ран)
тимур иванов
сергей данкверт
анна попова
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> и помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a> стали заместителями председателя комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, также в комиссию вошли мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, ректор МГУ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Sadovnichijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Садовничий</a>, президент <a href="http://ria.ru/organization_Kurchatovskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Курчатовского института</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kovalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ковальчук</a>.Наряду с ними в состав комиссии включены министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>, глава Федерального медико-биологического агентства <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Скворцова</a>, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>, президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сергеев</a>.Также в составе этой комиссии будут работать первый заместитель секретаря Совбеза <a href="http://ria.ru/person_yuriy-averyanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Аверьянов</a>, замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Павел Барышев, первый заместитель генпрокурора РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Buksman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Буксман</a>, замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Timur_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Иванов</a>, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, руководитель научно-технической службы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России Эдуард Черновольцев, помощник президента, начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков.
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россия, валерий фальков, юрий аверьянов, александр сергеев (ран), тимур иванов, сергей данкверт, анна попова, михаил мурашко, здоровье - общество, виктор садовничий, татьяна голикова, сергей собянин, александр буксман, андрей фурсенко

Опубликован состав комиссии Совбеза по защите от новых инфекций

16:26 20.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга в Доме правительства РФ
Татьяна Голикова и Анна Попова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко стали заместителями председателя комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, также в комиссию вошли мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ректор МГУ Виктор Садовничий, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Наряду с ними в состав комиссии включены министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Также в составе этой комиссии будут работать первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов, замглавы МЧС Павел Барышев, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, замминистра обороны Тимур Иванов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, руководитель научно-технической службы ФСБ России Эдуард Черновольцев, помощник президента, начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков.
 
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РоссияВалерий ФальковЮрий АверьяновАлександр Сергеев (РАН)Тимур ИвановСергей ДанквертАнна ПоповаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВиктор СадовничийТатьяна ГоликоваСергей СобянинАлександр БуксманАндрей Фурсенко
 
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