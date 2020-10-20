https://ria.ru/20201020/komissiya-1580680976.html

Опубликован состав комиссии Совбеза по защите от новых инфекций

Вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Андрей Фурсенко стали заместителями председателя комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T16:26

2020-10-20T16:26

2020-10-20T16:26

россия

валерий фальков

юрий аверьянов

александр сергеев (ран)

тимур иванов

сергей данкверт

анна попова

михаил мурашко

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> и помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a> стали заместителями председателя комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, также в комиссию вошли мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, ректор МГУ <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Sadovnichijj/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Садовничий</a>, президент <a href="http://ria.ru/organization_Kurchatovskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Курчатовского института</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kovalchuk/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ковальчук</a>.Наряду с ними в состав комиссии включены министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>, министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>, глава Федерального медико-биологического агентства <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Скворцова</a>, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Dankvert/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Данкверт</a>, президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сергеев</a>.Также в составе этой комиссии будут работать первый заместитель секретаря Совбеза <a href="http://ria.ru/person_yuriy-averyanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Аверьянов</a>, замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Павел Барышев, первый заместитель генпрокурора РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Buksman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Буксман</a>, замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Timur_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Тимур Иванов</a>, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, руководитель научно-технической службы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России Эдуард Черновольцев, помощник президента, начальник контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, юрий аверьянов, александр сергеев (ран), тимур иванов, сергей данкверт, анна попова, михаил мурашко, здоровье - общество, виктор садовничий, татьяна голикова, сергей собянин, александр буксман, андрей фурсенко