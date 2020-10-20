https://ria.ru/20201020/keshbek-1580608633.html
Эксперты рассказали о спросе на туры с кешбеком в регионах
Туроператоры отмечают, что тревожная эпидемиологическая ситуация и продолжительный период продаж путевок с частичным возвратом средств привели к невысокому... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T12:50
2020-10-20T12:50
2020-10-20T12:50
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новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Туроператоры отмечают, что тревожная эпидемиологическая ситуация и продолжительный период продаж путевок с частичным возвратом средств привели к невысокому спросу на путешествия по России на втором этапе акции с кешбэком, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ)."Региональные туроператоры очень рассчитывали на второй этап программы кэшбэка, но пока бронирования идут слабо. Некоторые считают, что дело в длительности самой акции, позволяющей туристам не торопиться с выбором. Но скорее всего, разогнаться спросу мешает неясность с эпидемической ситуацией", — прокомментировали ситуацию в союзе.Кроме того, эксперты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники чаще всего приобретают путевки на ближайшие выходные.Представители турбизнеса полагают, что людям пока не до бронирований, так как все живут в условиях пандемии, поэтому рассчитывать на оживление продаж можно будет только после стабилизации эпидемиологической обстановки. "Акция надолго, так что картина будет постепенно меняться в зависимости от ситуации в конкретном регионе", — считают представители отрасли.Второй этап программы стимулирования поездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время можно приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком в 20 процентов от стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 10 января 2021 года включительно.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туры, туристы, отдых, кешбэк, туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Туроператоры отмечают, что тревожная эпидемиологическая ситуация и продолжительный период продаж путевок с частичным возвратом средств привели к невысокому спросу на путешествия по России на втором этапе акции с кешбэком, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Региональные туроператоры очень рассчитывали на второй этап программы кэшбэка, но пока бронирования идут слабо. Некоторые считают, что дело в длительности самой акции, позволяющей туристам не торопиться с выбором. Но скорее всего, разогнаться спросу мешает неясность с эпидемической ситуацией", — прокомментировали ситуацию в союзе.
Кроме того, эксперты отмечают небольшую глубину продаж: путешественники чаще всего приобретают путевки на ближайшие выходные.
Представители турбизнеса полагают, что людям пока не до бронирований, так как все живут в условиях пандемии, поэтому рассчитывать на оживление продаж можно будет только после стабилизации эпидемиологической обстановки. "Акция надолго, так что картина будет постепенно меняться в зависимости от ситуации в конкретном регионе", — считают представители отрасли.
Второй этап программы стимулирования поездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время можно приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком в 20 процентов от стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 10 января 2021 года включительно.